ولي_العهد يتكفل بتسديد الالتزامات المالية لنادي #أبها و #ضمك

الخليج - حسن القبيسي

تأكيدا على حرص الدولة أيدها الله ودعمها للحركة الرياضية على مستوى المملكة زف الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للأسرة الرياضية بعسير خبر تكفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رعاه الله بتسديد الالتزامات المالية لنادي ضمك وأبها لتصدرهما معاً دوري سمو ولي العهد للدرجة الأولى .

كما تبرع عدد من رجال أعمال منطقة عسير بمبلغ ما يقارب مليون ونصف المليون ريال تحفيزاً لهم لمواصلة تصدر أندية الدرجة الأولى حتى وصولهما إلى مصاف دوري الدرجة الممتازه .

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فيما وجه سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع أمانة منطقة عسير بتهيئة ملعب نادي جرش بطل دوري شهداء الوطن والذي جاء ضمن فعاليات صدر الكرامة بمحافظة محايل عسير تقديراً لشهداء الوطن وذويهم .

مبيناً أن سمو الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة الهيئة العامة للرياضة وجه بتحديث مدينة الامير سلطان الرياضية خلال ٦٠ يوماة واستكمال مباني نادي أبها الرياضي وسيتم الإنتهاء منها خلال ٨ أشهر بإذن الله .

بدورها استعدت أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها بإتاحة المرافق والملاعب البلدية لتمارين أندية المنطقة حسب الجداول الزمنية التي يتم الاتفاق عليها .

من جهتهم قدم رؤساء الأندية الرياضية بعسير شكرهم وتقديرهم للقيادة الغالية على هذه الحرص الغير مستغرب لدعم الحركة الرياضية بالمنطقة .