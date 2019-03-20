انت الان تتابع «بوتفليقة» يوافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبد العزيز بوتفليقة

قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وافق على تسليم السلطة لرئيس جزائري منتخب، مضيفًا في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الدولة الجزائرية عرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

وقال لعمامرة: «التمست من الصديق سيرجي أن روسيا أول شريك يتفهم هذا الوضع وتدرك أن ما يحدث في الجزائر هو مسألة عائلية بامتياز، وأن للجزائريين القدرة والإرادة أن يتجاوزوا هذه المحنة وأن يمروا سوية إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الأمة الجزائرية». وطالبت مجموعة جزائرية جديدة في صفوف المعارضة، الحكومة

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