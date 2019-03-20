هل الجرعة الكبيرة من دواء "نيفيديبين" خطر على القلب؟

قالت نتائج دراسة جديدة إن الجرعة الكبيرة من دواء نيفيديبين الذي يوصف لعلاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تسبب سكتة قلبية مفاجئة نتيجة عدم انتظام ضربات القلب المفاجئ. وأجرى الباحثون مراجعة للدراسات التي أجريت عن تأثير دوائي نيفيديبين وأملوديبين، وتبين أنه يجب تقييد وصف الجرعة الكبيرة من الدواء الأول (نيفيديبين)، بينما لا يشكل دواء أملوديبين خطراً مماثلاً، وفقا للعين الإخبارية.

وتبلغ الوفيات بسبب أمراض القلب عدداً يفوق مجموع وفيات سرطان القولون والثدي والبروستاتا وأمراض الإيدز والإنفلونزا وحوادث السيارات! ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من عوامل الخطر الرئيسية المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى الدراسة فريق بحث هولندي دانماركي مشترك، واعتمدت الأبحاث على البيانات الصحية لـ 60 ألف شخص منهم 10 آلاف كانوا يتناولون دواء نيفيديبين.

وعُرضت نتائج الدراسة في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأوروبية الذي انعقد مؤخراً في لشبونة. ودعت توصيات الدراسة إلى تقييد الجرعات الموصوفة من دواء نيفيديبين.