شكرا لقرائتكم خبر عن رصد طائرة عسكرية أمريكية قرب قاعدة حميميم الروسية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم (الأربعاء) أن طائرة عسكرية أمريكية أجرت استطلاعاً بالقرب من قاعدة حميميم الجوية الروسية والقاعدة البحرية فى ميناء طرطوس بسوريا.

ونقلت "سبوتنيك" عن بيانات أوردها موقع مختص بمراقبة التحركات الجوية أن طائرة دوريات مضادة للغواصات تابعة للبحرية الأمريكية P-8A بوسيدون رقم 168857 حلقت فى السماء من قاعدة سيجونيلا الجوية التابعة لحلف الناتو فى جزيرة صقلية وتم رصد الطائرة فى منطقة اللاذقية السورية وساحل لبنان..وكانت الرحلة على ارتفاع 6.6 كيلومتر فوق سطح الأرض، وكانت سرعة الحركة 732.7 كيلومتر فى الساعة.

وأفادت "سبوتنيك" أنه يتم ملاحظة الطائرات العسكرية الأجنبية بانتظام على حدود روسيا والمنشآت العسكرية الروسية فى الخارج.. وأن الخبراء يلاحظون، على وجه الخصوص، النشاط العالى للمخابرات الأمريكية. موضحة أن القوات الجوية الروسية عثرت خلال العام الماضى على أكثر من 980 ألف طائرة (جهاز طائر) ورافقتها.

ودعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة إلى التخلى عن مثل هذه العمليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رصد طائرة عسكرية أمريكية قرب قاعدة حميميم الروسية فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.