ضبط عمالة وافدة تصنع «التُنباك» داخل منزلين بتبوك (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع الشؤون الصحية وإدارة الضبط الميداني، من ضبط منزلين استخدمتهما عمالة وافدة لإعداد وتصنيع مادة التنباك. وصادرت فرق الأمانة أكثر من 500 كيلوجرام من مادة التنباك، إضافة إلى مصادرة المواد الأولية والأواني المستخدمة في إعداد المادة، وجرى إيقاف العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات المختصة.

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