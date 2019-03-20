شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يعتذر لطالب جامعي.. لهذا السبب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تقدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر في مستهل كلمته خلال رعايته أمس (الثلاثاء) حفل افتتاح مبنى كلية التمريض بجامعة الملك سعود؛ بالاعتذار لأحد طلاب الجامعة كان قد دون تغريدة اشتكى فيها منعه مع زملائه من الوصول إلى الجامعة بسياراتهم.

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وبين أمير الرياض في كلمته أنه فوجئ صباح أمس، بتغريدة لطالب يشتكي منعه الوصول للجامعة بسيارته بسبب حفل التدشين، مؤكداً أن هذا الكلام مؤثر جداً.

وقدم اعتذاره للطالب وزملاءه على ما حدث لهم، وطلب منهم قبول الاعتذار، مشدداً على مسؤولي الجامعة بعدم حرمان أي طالب بحق من حقوقه في التواجد بكليته بسهولة ويسر.