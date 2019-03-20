الأمريكيون ينتظرون بشغف أول مولود للأمير هاري وزوجته ميجان

يجعل الولع والفخر والاهتمام بأخبار الأسرة المالكة البريطانية الكثير من الأمريكيين ينتظرون بفارغ الصبر ميلاد أول طفل للأمير هاري وزوجته ميجان ماركل دوقة ساسكس، وفقا للعين الإخبارية.

وبعد أن شاهد نحو 29 مليون أمريكي حفل زفاف الأمير هاري على الممثلة ميجان ماركل القادمة من كاليفورنيا على شاشات التلفزيون في مايو أيار 2018، فإن الولادة المنتظرة لأول طفل في الأسرة المالكة البريطانية لأم أمريكية باتت مسألة أكثر جاذبية.

وقال جيه.دي. هيمان نائب رئيس تحرير مجلة بيبول "سيكون الأمر هائلا.. عندما تقدم ميجان الطفل، عندما تخرج ميجان وهاري إلى الشرفة.. أعتقد أن ما ستراه هو فيض هائل من المحبة لكليهما".

وأضاف هيمان "الإثارة حول هذا الأمر تعادل ولادة أطفال الأمير وليام بالتأكيد، وكذلك ميلاد كل من هاري ووليام قبل أكثر من 30 عاما".

وعلى الرغم من حرب الاستقلال التي خاضتها الولايات المتحدة ضد بريطانيا قبل حوالي 240 عاما، ظل الأمريكيون مهووسين بأفراد الأسرة المالكة البريطانية الذين تتصدر أخبارهم الصفحات الأولى لمجلات المشاهير.

وقال المنتج البريطاني نيك بولين، أحد مؤسسي خدمة البث المباشر لتلفزيون الواقع الملكي (ترو رويالتي تي.في) التي أُطلقت الصيف الماضي، إن التاريخ المفعم بالحيوية والدراما لشخصيات لا تنسى مثل الملك البريطاني هنري الثامن هو ما يذكي الافتتان بالعائلة المالكة الحديثة.

وأضاف "العائلة المالكة البريطانية هي أفضل مسلسل تلفزيوني في المدينة.. إن الأمر بهذه السهولة" في إشارة إلى أنها تحظى بأكبر قدر من الاهتمام.

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ومقر خدمة (ترو رويالتي تي.في) في لندن، لكن أكبر عدد من المشتركين فيها من الولايات المتحدة.

وبينما توثق وسائل الإعلام المعنية بأخبار المشاهير حمل ماركل بصور يومية وتكهنات حول جنس الطفل وتاريخ ميلاده، تخطط خدمة (ترو رويالتي تي.في) لإنتاج أفلام وثائقية وبرامج حوارية تجيب على أسئلة مثل كيف سيربي الزوجان الملكيان طفلهما الأول؟

لكن حمى المولود الملكي الجديد لم تصب جميع الأمريكيين.

وسخر أمريكي يدعى إيفان جورجينسن من الاهتمام الزائد بالأمر وقال أثناء تجوله في ممر فينيسيا بيتش في كاليفورنيا أمس الإثنين "في الواقع ليس لدي رأي كبير بشأنه".

لكن معظم الناس الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنهم متحمسون وسعداء. وقال هيمان إن الأمريكيين يشعرون بمحبة كبيرة لماركل.

وأضاف "هناك اعتزاز شخصي يشعر به كثير من الناس لوصول فتاة أمريكية عادية من خلفية متعددة الأعراق إلى هذه المكانة".