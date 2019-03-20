دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الهند: القبض على 26 شخصًا بسبب لعبة PUBG

أثارت لعبة القتال الشهيرة PUBG جدلًا كبيرًا في العديد من الدول حول العالم، لدرجة أن بعض هذه الدول قامت بحظر لعبها، وكان آخرهم هي الهند، التي لم تكتف بحظر ممارسة اللعبة، بل والقبض على من يلعبها أيضًا.

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وبحسب ما ذكرت تقارير إخبارية، فقد فرضت الهند حظرًا كاملًا على كل من يقوم بلعب ببجي، وأصدرت قرارًا بمنع ممارسة اللعبة نهائيًا داخل أراضيها، كما حذرت مواطنيها من أن يمارس هذه اللعبة سيتم الإلقاء به في السجن.

وقالت التقارير أن السلطات الهندية قامت بالفعل بإلقاء القبض على 26 شخصًا بتهمة لعبة PUBG في مدن هندية مختلفة، وذلك بعد صدور القانون الرسمي الذي يحظر لعبها بداخل الأراضي الهندية.

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وبينما أثار هذا القرار سخرية الكثير من الهنود، الذين اعتبروا أن الأمر لا يستحق كل هذا، فقد قام الفريق المطور للعبة ببجي بالتواصل مع السلطات الهندية، لمحاولة حل هذه الأزمة.

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وأشارت التقارير إلى أنه من ضمن الأسباب التي أعلنت عنها السلطات الهندية لحظرها هذه اللعبة ذات الشعبية العالمية هو كونها سببًا من أسباب العنف والإيذاء في العديد من المنازل، كما أن استمرارها قد يؤدي إلى زيادة الميل إلى العنف لدى الشباب الهندي.

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