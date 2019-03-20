دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي باحثون يطورون وسيلة جديدة مبتكرة وفعالة لمنع الحمل

لا يتوقف العلماء عن محاولة البحث عن طرق ووسائل جديدة لمنع الحمل، وها هي أحدثها يأتي بواسطة باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، والذين قاموا بتطوير شكلًا جديدًا ومبتكرًا من وسائل منع الحمل، وفقًا لما ذكرته تقارير طبية.

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حيث ذكرت هذه التقارير أن الوسيلة الجديدة لمنع الحمل التي طورها هؤلاء الباحثون هي عبارة عن أقراط يتم غمرها بهرمونات صناعية، ثم تمر عبر جلد شحمة الأذن إلى مجرى الدم.

وبحسب هؤلاء الباحثون، فإن الهرمونات تعمل بطريقة مشابهة لمفعول أقراص منع الحمل التقليدية، وبالتالي فإنها تؤدي إلى منع الحمل بكفاءة.

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وأشارت التقارير إلى أن العديد من الاختبارات التي أجريت على هذه الأقراط الجديدة أثبتت فعالية كبيرة في منع الحمل، مما يشجع على الاعتماد عليها كوسيلة فعالة لمنع الحمل.

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وأضاف الباحثون أن ابتكارهم الجديد يعمل على زيادة الثقة في وسائل منع الحمل، حيث أن استخدامه يلغي فكرة الحاجة لتناول الأقراص التقليدية بصورة يومية.

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