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ميليشيا الحوثى تستهدف مقر لجنة إعادة الانتشار فى الحديدة غرب اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيا الحوثى الانقلابية استهدفت مقر الفريق الحكومى للجنة تنسيق إعادة الانتشار فى محافظة الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن جريفثس عن إحراز تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية ،اليوم الأربعاء عن مصدر فى الإعلام العسكرى للمقاومة اليمنية المشتركة قوله، إن الميليشيات استهدفت مقر الفريق الحكومى فى الحديدة بصليات من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية "هاوتزر".


واعتبر أن استهداف مقر الفريق الحكومى للجنة تنسيق إعادة الانتشار للمرة الثالثة خلال أيام دليل على جدية الميليشيات الحوثية فى نسف اتفاق السويد.

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واستهدفت ميليشيات الحوثى مطلع الأسبوع الماضى مقر الفريق الحكومى بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وفى اليوم التالى حاولت استهداف المقر بطائرة مسيرة مفخخة تم اعتراضها وإسقاطها.

 

 

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