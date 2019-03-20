شكرا لقرائتكم الحريري: واجبي تدوير الزوايا مع الجميع والزكزكات السياسية ستنتهي والانجازات ستأتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 20 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 23:50

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن قراره هو "العمل لمصلحة المواطنين والاقتصاد ولبنان وعدم التلهي بالمناكفات والزكزكات السياسية التي لا طائل منها"، مبشرا بأن "خطة الكهرباء ستجهز قريبا والتحضيرات متواصلة لمناقشة واقرار مشروع الموازنة العامة". وشدد على ان "كل الافرقاء السياسيين يريدون عودة النازحين السوريين الى بلدهم ولكن السؤال هو حول كيفية تحقيق هذا الامر"، نافيا "كل ما يروج عن موضوع التوطين لان الدستور اللبناني واضح في هذا الخصوص".



كلام الحريري جاء خلال لقائه اليوم(الثلثاء) في السرايا الكبيرة وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الذي قدم له التهاني بتأليف الحكومة الجديدة متمنيا له النجاح في المهمات الصعبة الملقاة على عاتقه للنهوض بالوطن.

وردا على اسئلة اعضاء النقابة قال الحريري: "للأسف في لبنان هناك من ينظر إلى نصف الكوب الفارغ ويركز على السلبيات، أما أنا فأريد النظر إلى النصف الملآن، وإلى الإنجازات التي يمكننا القيام بها لمصلحة بلدنا ومواطنينا".

واضاف: "إن أحدا لا يريد وقف عمل الحكومة، وان خطة الكهرباء ستجهز قريبا والاجتماعات حول الموازنة متواصلة وستقر في أسرع وقت ممكن، وكما وعدنا في البيان الوزاري ستحمل الموازنة طابعا إصلاحيا وتحد من الهدر، ستكون موازنة واقعية، وانا أشعر أننا على الطريق الصحيح. فالكل يتكلم عن حل المشاكل نفسها، وكل الاطراف تريد حلا للكهرباء والنفايات واقرار الموازنة وأزمة النازحين ومكافحة الهدر والفساد.

ان واجبي هو تدوير الزوايا مع الجميع، وزيادة الإستثمارات في البلد وتشجيع المستثمرين من الخارج، وإعادة الثقة بالدولة". وقال: "هناك إيجابيات عديدة تتراكم وإن شعر البعض أنها جزئيات، وكل وزير يقوم بما عليه".

وأشاد بقرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن زيارة مواطنيها إلى لبنان، لافتا إلى أن "أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أربعة أيام بعد هذا القرار وأن عدد السياح الإجمالي إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الأولين من السنة". وقال: "نحن نعمل الآن مع دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل بإذن الله".

وأضاف: "إن حركة مرفأ بيروت تضاعفت خلال العامين الماضيين، وهذه من النتائج الإيجابية للتوافق السياسي الحاصل. لقد اتخذت قرارا بعدم التوقف عند الضجيج السياسي، ولن أضيع الوقت بخلافات لا تأتي بشيء للاقتصاد والنمو وفرص العمل".

إقرار إصلاحات سيدر خلال اشهر قليلة

وتابع: "إن مؤتمر بروكسيل 3 كان ناجحا وقد جمعت التزامات بـ7 بلايين دولار لمواجهة أعباء النزوح السوري في الدول المجاورة، بينما كانت لا تتخطى الخمسة بلايين دولار في السنتين الماضيتين". ولفت إلى أن "النقاش السياسي طبيعي في البلد، إنما التحديات صعبة والقرارات الصعبة سنأخذها جميعا ومتوافقون عليها. هناك تشريعات عديدة أقرت، وتم سحب العديد من المشاريع المكلفة للخزينة، وهناك تركيز على إقرار القوانين المتعلقة بسيدر، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحات سيدر، لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، وخصوصا بيني وبين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري".

واضاف: "الزكزكات السياسية تنتهي، والإنجازات ستأتي، وما أريد تأكيده هو أن كل الأفرقاء السياسيين يريدون تطبيق سيدر والقيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد. الفساد لا هوية له، ويمكن أن يكون هناك فاسدون في كل الأطراف السياسية. المهم أن هناك قرارا أن أحدا لن يغطي الفاسد، وليس من خط أحمر أمام القضاء لملاحقة أي مرتكب". وقال: "إن علينا اعادة النظر بطريقة العمل والقوانين والقرارات، فعلى سبيل المثال إن حماية الصناعة والزراعة تكون فعليا عبر تشجيع الصناعيين والمزارعين على إنتاج ما يمكن أن ينافس في الأسواق العربية والعالمية، لكي تكون الصناعات والزراعات اللبنانية مربحة لهم وللاقتصاد والبلد". ولفت إلى أن "دراسة ماكينزي وضعت اقتراحات قطاعية للنهوض بكل قطاع على حدى، وهي في صلب خطة النهوض التي نعمل لتحقيقها".

مشكلة النازحين

وفي ما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال: "تعرفون أن كل اللبنانيين وكل الاطراف السياسية يريدون عودتهم إلى بلدهم، لكن السؤال هو كيفية تحقيق هذه العودة. ومنذ اللحظة الأولى كلفنا المدير العام للأمن العام(اللواء عباس ابراهيم) التواصل مع الطرف السوري وهناك لوائح تم تقديمها، لكن الموافقة لا تأتي إلا على نسب ضئيلة. إن الحكومة اللبنانية تتعاون منذ اللحظة الأولى أيضا مع المبادرة الروسية والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سورية وبانتظار ذلك، علينا تشجيع العودة، والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح".

اضاف: "إن مشكلة النازحين هي مشكلة لكل اللبنانيين وليس لطرف دون الآخر، والكلام بصراحة لا يفيد فنحن نريد نتائج عملية. أما الكلام عن التطبيع مع النظام، فإن لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس، ويلتزم بموقف الجامعة العربية وقراراتها من النظام السوري". وسأل: "أين هي مصلحة لبنان بوضعه "في بوز المدفع" في مواجهة الجامعة العربية والمجتمع الدولي؟".

دستورنا يمنع التوطين

وأكد الحريري أنه في كل المؤتمرات الدولية التي شارك فيها، من سيدر إلى مؤتمرات بروكسيل وغيرها لم يتطرق أحد، لا مباشرة ولا غير مباشرة، إلى نية صريحة أو مبطنة للتوطين في لبنان. وقال: "هذا الأمر غير مطروح، ولن يحصل، ودستورنا يمنعه بشكل قاطع، وهناك إجماع لبناني على ذلك، والجميع يعرف ذلك سلفا، بما فيهم المجتمع الدولي. في المقابل، نكون كمن يكذب على نفسه إن زعمنا أن كل مشاكلنا الاقتصادية هي فقط بسبب أزمة النزوح السوري إلى بلدنا. الحقيقة أن مشاكلنا تتأتى أيضا من طريقة عملنا التي علينا ان تغييرها والقيام بإصلاحات لمواكبة العصر، فليس من المنطق أننا ما زلنا نعمل بقوانين تعود إلى 50 و70 عاما إلى الوراء".

التسوية بمثابة زواج ماروني

وعن مصير التسوية الوطنية التي قام بها مع الرئيس عون وما يحكى عن تعرضها لاهتزازات، قال: "إن هذه التسوية هي بمثابة زواج ماروني، لسبب واحد يتعلق بمصلحة لبنان". وأضاف: "أخذنا قرارا، فخامة الرئيس وأنا، يتعلق بمصلحة البلد وبالرغم من كل المناكفات السياسية، فالتواصل مستمر. في السابق كانت تحصل قطيعة وتمترس من هنا وهناك، أما اليوم، فالكلام السياسي لا يمنع أن تواصل الحكومة عملها، وكل الوزراء يعملون، ولا شيء يوقف مسيرة الإصلاحات والإنجازات. وأنا أطمئنكم أنه لن يحصل خلاف من شأنه أن يوقف العمل، لا مع التيار الوطني الحر، ولا مع حركة أمل ولا مع الحزب التقدمي الإشتراكي ولا مع القوات اللبنانية ولا مع المردة، وحتى الخلافات المعروفة والعلنية مع حزب الله، هناك قرار من طرفنا ومن طرفه أننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة".

مؤتمر نحو سياحة مستدامة

وفي حوار جرى مع الحريري عصر اليوم (الثلثاء) في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي تحت عنوان: "نحو سياحة مستدامة" في مركز "سي سايد أرينا"، قال عن رؤيته للقطاع السياحي في لبنان: "السائح يأتي إلى لبنان لزيارة الشاطئ أو الجبل أو أي مكان آخر، وبذلك تستفيد قطاعا الزراعة والصناعة والتجارة. مشكلتنا في السنوات الأخيرة كانت أننا بخلافاتنا السياسية "هشلنا" السياح، وكأننا نقول لهم أننا لا نريدهم. كلا، بالنسبة إلي السياحة هي من أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان، وهي تؤمن حوال العشرين في المئة من الدخل القومي، وأنا أريدها أن تصل إلى نسبة 40 أو 50 في المئة. فإذا تحسنت السياحة تتحسن الزارعة والصناعة والتجارة، شركة طيران الشرق الأوسط وكل القطعات تستفيد. لذلك، السياحة هي من أهم القطاعات الإنتاجية. وفي دراسة "ماكينزي" التي أجريناها في الحكومة السابقة، تم تحديد 22 نقطة علينا تأمينها في السياحة لكي نستثمر في هذا القطاع. وأنا لدي قناعة أن طريقة عملنا يجب أن تتغير قليلا. ليس الاستقرار وحده هو ما يحسن السياحة، علينا أن نحسن أداءنا ونعمل بطريقة علمية، علينا أن نستثمر بدراسة، إن كان عبر ماكينزي أو مؤتمر كـ"سيدر" أو غيرهما، وعلينا أن نعد خطة عمل للنقاط التي تناولتها هذه الخطط، وكذلك التوصيات التي خرجتم بها اليوم. أنا أرى أن أول توصية يجب أن تكون التخفيف من السجالات السياسية عبر وسائل الإعلام. إذا تمكنا من فعل ذلك يهدأ البلد بنسبة 90 في المئة، لكن المشكلة في الإعلام الذي يعود ويغذي هذه الخلافات، ويتوقع أمورا غير صحيحة. قيل أني ذهبت لإجراء فحوصات طبية في فرنسا لأني أريد أن أعتكف. لم أكن أريد أن أعتكف، أجريت فحوصات طبية وعدت إلى البلد".

الخلافات السياسية مقتل للبنان

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اضاف: "لبنان هو بلد الخدمات، وإذا وجدت سياحة ناجحة في أي دولة بالعالم ولا سيما في دول الخليج، لا بد من أن تجد لبنانيا خلف هذا النجاح. فلماذا لا نحسن نحن إدارة سياحتنا. لدينا سياحة استشفائية ودينية واقتصادية وكل أنواع السياحة. من هنا لا بد من تحسين كل أنواع الخدمات. علينا أن نستثمر بكل شيء اسمه سياحة، لأن كل سائح سيأتي إلى لبنان سيصرف أموالا فيه. إذا نظرنا إلى جامعاتنا، قبل سبع أو عشر سنوات، كان عدد الطلاب الأجانب فيها يصل إلى حوالى الـ40 و50 في المئة، أما الآن فالنسبة لا تصل إلى أكثر من 10 في المئة. أليس هذا مؤسفا؟ نحن كنا نخرج من لبنان قيادات عربية من الجامعة الأميركية في بيروت والجامعات اللبنانية، لماذا لم يعد الأمر كذلك؟ بسبب خلافاتنا السياسية. الخلافات السياسية هي مقتل لبنان، لأن هذا البلد مركب بطريقة لا يمكن أن يسير معها إلا بتوافق الجميع. وهذا الاستقرار هو الأساس في هذه الحكومة. من هنا، أحييكم على العمل الذي تقومون به، وأعدكم بأن التوصيات التي خرجتم بها ستكون أوامر بالنسبة إلي، وسأعمل على إقرارها في مجلس الوزراء وتنفيذها بأقرب وقت ممكن، لأن هذا هو واجبنا. وأتمنى عليكم أن تبقوا على تواصل معي ومع وزير السياحة".

وقال الحريري: "نحن كحكومة واجبنا أن نخدم كل القطاعات الإنتاجية، والسياحة من أهم هذه القطاعات التي تساعد باقي القطاعات الأخرى. بلدنا جميل، لا ينقصنا سوى أن ننتهي من مشكلة الكهرباء، وأما الخطة البيئية لمعالجة مشكلة النفايات ستعرض قريبا على مجلس الوزراء.

صحيح أن لدينا مشاكل، لكن لدينا بلد وإمكانيات ولدينا شعب، وأهم ما لدينا هو المواطن اللبناني، انسوا الغاز والنفط، هما موجودان وسنستخرجهما، وسنأتي بشركات من الخارج لاستخراجهما كتوتال وإيني ونوفاتك، لكن البترول الحقيقي لدينا هو المواطن اللبناني، وعلينا كدولة أن نؤمن له البنية التحتية التي يحتاجها، سواء البنية التحتية الرقمية أو ما يتعلق بالكهرباء والمياه والطرقات وغيرها، وكل هذا ضمن مشروع "سيدر"، فلن ينقصنا بعدها شيء".

12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال 4 أيام

وعما اذا سيكون لبنان مقصدا للسياح الخليجيين ولا سيما السعوديين خلال هذا الصيف أجاب: "تشكلت الحكومة، وأتى بعدها الوزير نزار علولا إلى لبنان في وقت كانت هناك عطلة في السعودية، وأعلن أن السعودية رفعت الحظر عن سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان. خلال هذه العطلة التي لا تتخطى أربعة أيام، زار لبنان 12 ألف سائح سعودي. إذا استمرينا على هذه الوتيرة وحافظنا على الاستقرار السياسي وقمنا بالمشاريع الإصلاحية وأظهرنا للجميع أن خطة الكهرباء وضعت على السكة وكذلك باقي الخطط، فإن كل ذلك سيضفي جوا من الإيجابية. من هنا أنا متأكد أن هذا الصيف سيكون واعدا سياحيا بإذن الله".

توسعة المطار

اضاف: "ما ألاحظه لدى كثير من السياح الخليجيين، ولا سيما من الكويت وغيرها، أنهم يعرفون في لبنان أكثر مما نعرف نحن كلبنانيين. فهم يذهبون إلى مناطق لا يزورها اللبنانيون أنفسهم. في بداية حزيران(يونيو) سنكون قد أنجزنا الأعمال التي نقوم بها على صعيد التوسعة الأولية للمطار التي نقوم بها وتوفير المعدات الأمنية، بما يجعل الدخول إلى المطار أفضل بكثير مما كان عليه في السابق. ولقد وضعنا مسألة توسعة المطار، لكي يستوعب 12 مليون و16 مليون زائر، على طاولة الخصخصة، والهيئة العليا للخصخصة تدرس اليوم مع مؤسسة التمويل الدولية تنفيذ هذه التوسعة بطريقة الـBOT مثل مطاري باريس وهيثرو وغيرهما، وأي شركة كبرى ترغب الاستثمار في هذا المشروع مرحب بها.

ولكن، ولكي نشجع السياح على الذهاب إلى الريف وكل هذه المناطق، لا بد من إنجاز البنى التحتية، وهذا هو أساس مؤتمر سيدر"، مشيرا الى أن طريق ضهر البيدر نوليه كل اهتمام، وهو يأتي من ضمن مشاريع مؤتمر "سيدر".

مطار رينيه معوض...والتنقل بالمروحيات

وعن فتح مطار ثان لتنمية السياحة ومرافئ سياحية لليخوت، أجاب: "لا شك أن علينا أن نحسن من أوضاع المرافئ، لكننا في لبنان لسيت لدينا مواقع أساسية كدول أخرى، لأن بلدنا صغير. أنا أرى أن نحدد ما هي القطاعات الإنتاجية التي يمككنا أن نكون فيها الرقم 1 أو 2 في المنطقة لكي ندعمها. وهذا الأمر ينطبق على الصناعة والزراعة أيضا. علينا كدولة أن نركز على الصناعات التي يجب علينا إعطاءها كل الحوافر لكي تصبح بعد سنتين أو ثلاث صناعات تنافسية وقادرة على الانتشار في كل دول العالم. أما في ما يخص مسألة فتح مطار آخر، فإن هناك دراسة تجرى على إعادة فتح مطار رينيه معوض، وفور تعيين هيئة الطيران المدني، يمكننا أن نبدأ العمل في هذا المجال. وهناك خدمة ثالثة سننتهي منها خلال أسابيع، وهي التنقل عبر المروحيات من منطقة إلى أخرى، بما يقدم خدمة أفضل في السياحة".

ملايين السياح مستعدون للمجيء

قيل له الشاطئ لدينا أصبح مطمرا للنفايات والمقالع انتشرت في كل البلد، ومرج بسري سيتعرض للتدمير، فما مصير كل ذلك؟ أجاب: "أنا لا أقول أن ليست لدينا مشاكل، سواء في الشواطئ أو بالمقالع أو بالنفايات وغيرها، لكن أن نصوّر بلدنا وكأنه أصبح مزبلة، كلا لم يصبح مزبلة. السياح يتمنون المجيء إلى بلدنا شرط توافر القليل من الاستقرار السياسي. وحتى الآن، ملايين السياح مستعدون للمجيء إلى لبنان رغم الوضع الذي نعاني منه. أزمتنا أننا نعمم المشاكل. مشكلتنا بالنفايات مثلا، حتى أصبحت طائفية ومذهبية ومناطقية، حتى بات المواطن على استعداد لأن يرمي النفايات أمام بيته ولا أن يقيم مطمرا صحيا، وكل ذلك بسبب الخلافات السياسية".

اختلطت الأوراق

واضاف: "في العام 1992 كان بلدنا مدمرا كليا، يومها كانت المشكلة في كيفية جذب المستثمرين وإقناعهم بالبلد وإعادة إعمار وسط بيروت وتغيير المطار وإقناع الناس بأن هناك أملا في البلد. هذا كان المشكل الحقيقي. أما اليوم فلدينا كل المقومات، ولكننا كنا مختلفين في السياسة على مشاريع الكهرباء والنفايات والاتصالات والصناعة والمياه وكل شيء، بسبب الانقسام العامودي الذي كان قائما. أما الآن، فقد اختلطت الأوراق. حتى في مسألة البطالة، نسمع أرقاما لا أعرف من أين يأتون بها. بالتأكيد هناك مشاكل، ولا بد من العمل على إيجاد حلول لها، وأنا اتخذت قرارا في موضوع النفايات، بأني لن أسمح بأن أجد النفايات في الطرقات بعد إقرار الخطة. إذا أردت أن أسير بموضوع التغويز والحرق وتحويل النفايات إلى طاقة أو أي حل موجود في العالم، فإني لن أسمح لأحد بأن يقول أنه ليست لديه الثقة في التنفيذ. لدينا أفضل جامعات وأفضل فنادق وأفضل مطار وأفضل وسط مدينة وغيرها الكثير. كما أن القطاع الخاص هو الذي سينفذ هذه المشاريع وليس الدولة، وستكون هناك شركات عالمية مسؤولة عن كل هذه المشاريع مع مراقبة من قبلنا. كل شيء نستطيع أن نقوم به ونصلحه".

وقال ردا على سؤال: "أي أجندة تقدم المرأة خطوة إلى الأمام ستجدونني إلى جانبها وداعما لها". ورأى أن "السياحة تفعّل كل القطاعات الأخرى، وكل من يأتي إلى لبنان يفعل ذلك محبة بهذا البلد، فلبنان هو بحد ذاته علامة تجارية قائمة، ومما لا شك فيه أن ما أخرنا سياحيا في السنوات الماضية هو مشاكلنا الداخلية والتحديات الأمنية ووضع المنطقة ككل. الحمد لله الأمور اليوم إلى تحسن، ونحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على الشعب اللبناني، الذي إذا أعطيناه الأرضية الصحيحة والبنى التحتية الفاعلة، يمكنه أن يوفر أفضل خدمة سياحية على كل الأصعدة".

واضاف: "أهم ما في دراسة ماكينزي هو تحديد نقاط لتحسين كل القطاع السياحي. ربما تم اختيار صور وجبيل وغيرهما لأنهما أماكن تاريخية ومتقدمة بالسياحة أكثر من المناطق الأخرى، لكني أؤكد كسعد الحريري، أن ليست هناك منطقة لن أكون مصمما على أن تكون في مقدمة المناطق الجاذبة على صعيد السياحة والزراعة والصناعة وغيرها.

الخلافات السياسية خفضّت النمو

وعن التراشق على وسائل الإعلام، وانعكاسه على السياحة، أجاب: "بالنسبة إلى العمالة في القطاع السياحي، فإننا بالتأكيد غير راضين عنها والحكومة ستتحرك في هذا الإطار. لكننا إذا نظرنا إلى الأعوام 2009 و2010 وقبلهما، نجد أن السياحة لدينا كانت متقدمة. وفي وسط الازدهار الذي عاشه لبنان، كان لدينا 800 ألف سوري يعملون في البلد بمجالات البنى التحتية والزراعة، دون أن تكون هناك مشكلة في العمالة. لكن المشكلة اليوم أن البلد معطل، النمو لدينا منذ سبع سنوات هو1 في المئة، ما يعني أن البلد متوقف. لا بد أن يكون النمو من عام إلى آخر ما بين 5 و6 في المئة. حين تركت الحكومة في العام 2011 كان النمو 9.5 في المئة. الناس يتحدثون عن الدين العام، ولكن لو بقي النمو على معدل 7 في المئة لكان مدخولنا القومي حوالى السبعين بليون دولار. الخلافات السياسية أدت إلى هذا الانخفاض في النمو. ما أقوله أننا قادرون على أن نخرج من هذه الأزمة وأن نجد فرص عمل للشباب والشابات، شرط أن نعمل بطريقة صحيحة. واليوم هناك مشروعان واضحان: تنفيذ إصلاحات ومشاريع مؤتمر "سيدر" وتطوير ودعم القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها السياحة، وحينها يخرج لبنان من أزمته الاقتصادية".

ريتشارد

وكان الحريري التقى في السرايا الكبيرة السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد، في حضور الوزير السابق غطاس الخوري، وعرض معها آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.