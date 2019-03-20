«عيش كرامة حرية».. غزة تنتفض ضد حماس ودعوة للإضراب

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إضراب في غزة
دعا الحراك الشعبي في غزة «بدنا نعيش»، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع إلى إضراب شامل، وذلك ردا على حملات القمع التي تشنها حركة حماس وسياساتها التي تسببت في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية، إذ أعلن الحراك الشعبي «اضرابا شاملا في كافة مناطق قطاع غزة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين»، مؤكدا، في بيان، صحفي أن الحراك مستمر دون تراجع، لإرغام حماس على الاستجابة للمطالب العادلة لأبناء شعبنا «حرية- عيش- كرامة»، وذلك وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
كما دعا إلى ضرورة التجمع في كل الميادين والساحات، وفي الشوارع والحارات في تمام الساعة الرابعة عصرا من كل يوم، بالإضافة إلى التجمع في كافة مناطق القطاع والهتاف والتهليل والطرق على الأواني والأنابيب، في الساعة الثامنة مساء من كل يوم. وكانت نذر «ثورة جياع عارمة» بدأت تلوح في غزة، فيما تحاول
كما دعا إلى ضرورة التجمع في كل الميادين والساحات، وفي الشوارع والحارات في تمام الساعة الرابعة عصرا من كل يوم، بالإضافة إلى التجمع في كافة مناطق القطاع والهتاف والتهليل والطرق على الأواني والأنابيب، في الساعة الثامنة مساء من كل يوم.
وكانت نذر «ثورة جياع عارمة» بدأت تلوح في غزة، فيما تحاول حماس إجهاضها بتنفيذ حملة اعتقالات وسط النشطاء والمحتجين والعاملين في منظمات حقوق الإنسان.
وشهدت مناطق عدة في القطاعات، مثل خان يونس ودير البلح، احتجاجات، بينما أضرم شاب النار في نفسه في وقت سابق، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.
ودان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في بيان الأحد الماضي، حملة الاعتقالات والعنف التي شنتها قوات الأمن التابعة لـ«حركة حماس» ضد المتظاهرين، بمن فيهم النساء والأطفال.
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