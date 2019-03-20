شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى : نراقب بشكل مكثف تطورات المعارك بالباغوز السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أمس الثلاثاء أن بلاده تراقب بشكل مكثف معركة تحرير الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى شرقى سوريا. وقال عبد المهدى - وفقا لما نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن بلاده تلقت من الطرفين الأمريكى والبريطانى تأكيدات بدعمها فى حربها ضد الإرهاب. Advertisements

وفى سياق متصل ، أشار رئيس الوزراء العراقى إلى احتواء تطورات الأوضاع فى قضاء (سنجار)، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاشتباكات التى حدثت بين القوات الحكومية ومسلحى حزب العمال الكردستانى فى مدينة سنجار بمحافظة نينوى شمال شرقى البلاد .

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