وكالة: القوات التونسية تقتل ثلاثة من تنظيم "داعش" قرب الحدود الجزائرية

تأتي العملية بعد أيام من بث التنظيم صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها ‭‬‬منذ سنوات.

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توجد في صحراء تونس كتيبة "عقبة بن نافع"، و"شباب التوحيد"، و"أنصار الشريعة التونسية"، و"جند الخليفة"، كما يتواجد تنظيم "المرابطين" في منطقة المغرب العربي، وينتمي إلى تنظيم القاعدة بقيادة، مختار بلمختار، جزائري الجنسية، فيما توجد مجموعات "مقاتلي الخلافة" في المغرب، ومجموعات "داعش" في مالي والسنغال، إضافة إلى مجموعة "بوكو حرام" الإرهابية.

يذكر أن الداخلية التونسية أعلنت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) بعملية استباقية في ولاية القصرين، غربي البلاد، وتوقيف 7 من عناصرها.

وقالت الداخلية في بيان عبر موقعها الرسمي،: "تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة بالقرجاني يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري في عملية نوعية استباقيّة تمّت تحت إشراف مباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإثر تحريات فنية وميدانية معمقة من تفكيك خلية تكفيرية مبايعة لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ناشطة بولاية القصرين وإيقاف 7 من عناصرها".