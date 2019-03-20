انت الان تتابع صحف سعودية: تركي يشل هولندا.. وبوتفليقة يتمسك بخطته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت نفي الأمير الوليد بن طلال للشائعات المتداولة حول تعرضه للتعذيب في فندق (الرتز كارلتون) مؤكدا أن ما يتداول في هذا الشأن هو محض كذب وافتراء

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على الحادث الذي شهدته هولندا، وتناولت تطورات الأوضاع في نيوزيلندا بعد مذبحة الجمعة، كما استعرضت الصحف العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الشرطة الهولندية أعلنت أمس الإثنين، أن أشخاصًا عدة أُصيبوا بجروح في إطلاق نار على ترامواي في مدينة أوتريخت الهولندية، بينما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب وصلت إلى المكان، وتحدثت الشرطة عن دوافع إرهابية محتملة وراء الهجوم.

وتحت عنوان "تركي يشل أوتريخت ويوقع قتلى وجرحى"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشرطة الهولندية أنهت مساء أمس الإثنين كابوسا خيم على مدينة أوتريخت وشلها باعتقال مسلح من أصل تركي ورد أنه يدعى غوكمن تانيش (37 عاما) قتل 3 أشخاص وأصاب تسعة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة. وساد الذعر أنحاء المدينة بعد إطلاق

وتحت عنوان "تركي يشل أوتريخت ويوقع قتلى وجرحى"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الشرطة الهولندية أنهت مساء أمس الإثنين كابوسا خيم على مدينة أوتريخت وشلها باعتقال مسلح من أصل تركي ورد أنه يدعى غوكمن تانيش (37 عاما) قتل 3 أشخاص وأصاب تسعة آخرين، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وساد الذعر أنحاء المدينة بعد إطلاق المهاجم النار صباحا داخل ترام، وعلى أثر ذلك، حذرت الشرطة من حدوث هجمات أخرى، وطلبت من السكان ملازمة منازلهم وأعلنت أنها بدأت تحقيقات حول وجود دوافع إرهابية ورفعت حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وهي الخامسة.

وبالانتقال إلى مذبحة نيوزيلندا، أفادت صحيفة "عكاظ" أن الشرطة النيوزيلندية أعلنت أمس الإثنين، أنها لا تستبعد وجود مساعدين آخرين لمنفذ الهجوم الإرهابي، وأكدت أن مستوى التهديد في البلاد لا يزال مرتفعا.

وقال قائد الشرطة إن السلطات متأكدة من أن مهاجما واحدا فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايست شيرتش، يوم الجمعة الماضي، لكن هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون أناس آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن الحكومة وافقت على قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح. وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن إعلان الإصلاحات بشأن حمل السلاح سيتم خلال 10 أيام، مؤكدة أن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

وأوضحت الصحيفة أن منفذ المذبحة زار إسرائيل عام 2016، حيث كشف مسؤولون إسرائيليون أمس، أن الأسترالي المتهم بارتكاب مجزرة المسجدين زار إسرائيل لفترة وجيزة عام 2016.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية للسكان والهجرة سابين حداد، إن المتهم برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة دخول سياحية مدتها 3 أشهر، ومكث 3 أيام. بينما أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون أمس، أن تارانت وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، أمضى 45 يوما فقط في أستراليا، كما أنه لم يكن مدرجا على قوائم الإرهاب.

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وحول تطورات الوضع في الجزائر، تناولت صحيفة "الحياة" إعلان 13 نقابة جزائرية مستقلة رفضها دعم مساعي رئيس الوزراء المعين حديثا نور الدين بدوي لتشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة المحتجين الذين يضغطون على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودائرته المقربة كي يتنحى.

وقال بوعلام عمورة أحد رؤساء نقابات قطاع التعليم للصحفيين إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال "لا" للنظام.

في المقابل، أشارت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوتفليقة متمسك بمراحل خطته"، إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بدأ أمس، متمسكا بمراحل خطته لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، على الرغم من خروج مظاهرات مليونية يوم الجمعة الماضي تؤكد رفضها لتلك الخطة، وتشدد على التنحي الفوري للرئيس والمقربين منه.

وذكر بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة احتفال الجزائر بـ"عيد النصر" (المصادف اليوم)، سُربت مقتطفات منها أمس، أن "الندوة الوطنية" التي أعلن عنها سابقا "ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع الأطراف" و"ستتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية".

وتحت عنوان "لست فاسدا ولم أتعرض للتعذيب في الرتز كارلتون"، ذكرت "الجزيرة" أن الأمير الوليد بن طلال بدد الشائعات المتداولة حول تعرضه للتعذيب في فندق (الرتز كارلتون) مؤكدا أن ما يتداول في هذا الشأن هو محض كذب وافتراء.

وأعلن تأييده بقوة لحملة مكافحة الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووصفه بأنه مهندس إيقاف انهيار الاقتصاد السعودي. وكشف الأمير الوليد بن طلال خلال لقائه أمس في برنامج (في الصورة) على قناة روتانا خليجية، أنه خلال وجوده في فندق (الريز كارلتون) كانت تصله مراسلات من الأمير محمد بن سلمان ويلتقي مسؤولين كبارا في الدولة، وكل الأمور كانت تسير على قدم وساق.

وأكد قائلا: لستُ فاسدًا، وليس كل من دخل الرتز فاسدًا بتصريح الحكومة السعودية والنائب العام، مبينا أنه سبق أن أعلن من داخل الرتز دعم حملة مكافحة الفساد.

وأشارت "عكاظ" إلى أن الوليد بن طلال أكد أن ليس كل من دخل فندق الرتز فاسدا بتصريح الحكومة السعودية والنائب العام، مشيرا إلى أنه أعلن من وسط الفندق دعم حملة مكافحة الفساد.

وأوضح الوليد بن طلال أن المعاملة في "الرتز" كانت 5 نجوم للجميع، وكل المحتجزين كانوا مقدرين ومحترمين لأبعد الحدود، وكل ما أشيع عن موضوع التعذيب افتراء وكذب. مؤكدا أنه دفن موضوع "الرتز" وتقبل التعازي فيه، وأن المملكة على رأسه والملك سلمان في قلبه وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعيونه والمواطن السعودي في عروقه، مكذبا ادعاء رجل الأعمال الكندي آلن بندر عن نقله للحاير، لافتا إلى أن السعودية تواجه حربا شرسة الآن في شتى المجالات.