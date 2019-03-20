شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تشدد إجراءاتها على الحدود السورية تحسبا لتسلل عناصر داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة (الإخبارية) العراقية أن القوات العراقية شددت أمس الثلاثاء إجراءاتها تحسبا لتسلل عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى هاربين من عمليات بلدة الباغوز التى لا تبعد سوى ألف متر عن الحدود العراقية من جهة قضاء القائم فى محافظة الأنبار.
وأضافت القناة أن قيادة قواتِ حرس الحدود العراقية شرعت فى نصب منظومة كاميرات حرارية على الحدود مع سوريا وبدأت من الجهة المقابلة لبلدة الباغوز فى إطار خطة تشمل مراقبة حدودِ البلاد بأكملها.
وقال قائد قوات حرس الحدود الفريق الركن حامد عبدالله إن منظومة تعزيز الأمن على الحدود بدأت بحفر خنادق على طول المناطق الحدودية إضافة إلى السواتر الترابية تليها أبراج مراقبة فى كل كيلو متر مربع.
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