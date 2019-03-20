الحوثي: الجمهورية اليمنية لن تبقى حديقة خلفية لأحد

القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" وعضو المجلس السياسي الأعلى، في تغريدة على "تويتر": "السلام وحده هو الطريق الحقيقي للحل، العلاقة الندية مع الجوار والخارج هي الخيار وعلى هذه سنحاور".

وأضاف: "أما ان الجمهورية اليمنية ستبقى حديقة خلفية لأحد فلا يحلم أحد به".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.