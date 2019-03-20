الجزائر.. مطالب للجيش بعدم التدخل في خيارات الشعب

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احتجاجات الجزائر

طالبت مجموعة جزائرية جديدة في صفوف المعارضة، الحكومة بالاستقالة، وإجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، مطالبين الجيش بلعب دور دستوري دون التدخل في خيار الشعب، إذ دعت المجموعة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل، وحثت الجيش على عدم التدخل في «خيارات الشعب»، موجهة في بيانها دعوة للحكومة إلى الاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عامًا.

ويبدأ قطاع الصحة الجزائري، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما تتخلله وقفات ومسيرات بالزي الطبي من أطباء مقيمين، «دعما للحراك الشعبي وللمطالبة برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقه وحكومته، واحترام الدستور والقوانين». ودعت نقابات مستقلة إلى وقفات اليوم أمام المستشفيات في العاصمة ومختلف المحافظات،

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