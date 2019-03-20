إطلاق مشروع «أجمل مكان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك مشروع أجمل مكان - مدينة الشارقة للواجهات المائية، وهو من أكبر مشروعات الواجهات المائية في إمارة الشارقة، في معرض الاستثمار العقاري «ايكرس» 2019.

وتُعتبر مدينة الشارقة للواجهات المائية أحد أكثر المجتمعات العقارية تميزاً على مستوى أنظمة التملك الحر في الإمارة. وقد تم تشييد المدينة على ساحل إمارة الشارقة، وبمجرد الانتهاء منها ستكون من أكبر مشاريع الواجهات المائية.

ومن خلال معرض ايكرس، سيحصل الزوار والمشاركون على نظرة شاملة على العروض المتاحة للمشاريع العقارية الفاخرة مثل مشروع «أجمل مكان»، وهو أحد المشاريع التابعة للمدينة.

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ويقول سلطان الشكرة، الرئيس التنفيذي لأجمل مكان للتطوير العقاري: رؤيتنا تقوم على تقديم بيئة معيشية تتمتع بأرقى وسائل الراحة وتتماشى مع الاتجاهات الحالية للسوق، مع توفير مساحات طبيعية ومسطحات خضراء يتمتع من خلالها السكان والزوار بالسكينة والهدوء والصفاء الذهني، بالإضافة إلى أحدث تكنولوجيا المنازل الذكية وأكثر حلول الاستدامة وتوفير الطاقة بفعالية.

ومن خلال المعرض، سيتمكن عشاق العقارات من الحصول على نظرة سريعة على اثنين من أجمل مراحل مشروع «أجمل مكان». الأولى هي «جزيرة الشمس»، وهي عبارة عن جزيرة تضم 321 فيلا تم بناؤها بشكل استراتيجي لمنح السكان تجربة حياة فاخرة تجمع بين الحرية والخصوصية في بيئة تفصلهم عن صخب المدينة. ويقدم المشروع خيارات متعددة تبدأ من فلل مكونة من 3، 4، 5، 6 غرف نوم.

أما المرحلة الثانية التي سيتم تسليط الضوء عليها خلال المعرض فهي «بلو باي واك»، التي تتكون من ست بنايات سكنية ومجمع تجاري وترفيهي متكامل تشتمل على مجموعة من الشقق الفاخرة التي تتنوع ما بين استوديو وشقق من غرفة وصالة وغرفتين وصالة، ما يخلق مجتمعًا متكاملًا يتمتع بإطلالات خلابة.

ويضيف الشكرة: معرض ايكرس أحد أهم المعارض العقارية المتخصصة في الإمارات والتي يمكن من خلالها الحصول على كم هائل من المعلومات حول كل ما يتعلق بقطاع العقارات. ولا شك أن فرصة المشاركة في المعرض تتيح لنا القدرة على إظهار ما نتمتع به من إمكانات لتوفير بيئة معيشية مثالية.