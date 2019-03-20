معرض «الشيخ راشد ودبي».. صور تحتفي بالماضي وتزهو بالحاضر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مها عادل

في أجواء يغلفها الحنين والاعتزاز بالماضي، الممزوج بالزهو بالحاضر والتطلع إلى المستقبل، افتتح أمس الأول تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، معرض صور «الشيخ راشد ودبي 1962» في جاليري «الربع الخالي» بمركز دبي المالي العالمي، بحضور محمد المر رئيس اللجنة العليا لتطوير منطقة دبي التاريخية.

يتضمن المعرض الذي يستمر حتى 18 إبريل المقبل، 37 صورة بالأبيض والأسود التقطها المصور الياباني كاواشيما أثناء زيارته لدبي في عام رفقة زميله الصحفي في مهمة لعمل تقرير عن الشرق الأوسط لصحيفة «سانكي شيمبون»، زار خلالها مقر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، والتقاه، واستطاع كاواشيما في 5 أيام فقط التقاط ما يزيد على 120 صورة تجسد نمط الحياة اليومية في دبي وترصد الشوارع والأسواق الشعبية والاحتفالات والأعراس والتعليم وبساطة الحياة ودفء العلاقات بين الناس، وساعد كاواشيما برحلته المواطن عبد الله كمال الذي كان يتقن اليابانية لإقامته في اليابان قبل الحرب العالمية الثانية وكان دليله وعونه برحلته، وعبر هذا التعاون رصدت عدسة كاواشيما عشرات الصور التي تم نشر بعضها في عام 1963 في الصحيفة اليابانية ثم حفظت الصور بالأرشيف في طوكيو ونسيها الجميع لنصف قرن قبل أن يتم إعادة اكتشافها منذ عشر سنوات تقريبا عندما لفتت انتباه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وبعد ذلك تم إعادة إحياء المجموعة وإخراجها للنور.

يقول رجل الأعمال إبراهيم الجناحي الذي أسهم في اكتشاف الصور والبحث عن أسرة عبد الله كمال بدبي: هذا الكنز من الصور لا مثيل له ونحتفظ به في دبي بعد تعاقدنا مع الجريدة على امتلاكه وهناك مجموعة صور مميزة، لكيفية نقل المياه على ظهر الحمار وللخياط التقليدي بصندوقه يجلس في السوق والحلاق يقص شعر الناس في الشارع وكل ملامح الحياة اليومية التي نفتخر بها جميعا فهي حاضرة بقوة في هذه الصور النابضة بالحياة.

وتقول كيمي أكاي مؤلفة الكتاب الذي يحمل نفس اسم المعرض ومنسقة المعرض: أنا مقيمة في دبي منذ سنوات طويلة وعملت موظفة بإحدى المؤسسات وعند انتقالي إلى اليابان في التسعينات من القرن الماضي تعرفت على كاواشيما وأذهلني بمجموعة من الصور تزيد على 120، اخترنا منها 37 فقط للعرض، واستطعنا عرضها بنسخ عالية الجودة بعد معالجتها، وكنت أتمنى حضور كاواشيما بنفسه وتعذر ذلك لكبر سنه فقد تجاوز التسعين من العمر وهو في طوكيو حاليا يتابع أخبار المعرض.

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وفي نهاية جولتنا بالمعرض التقينا أفراداً من عائلة عبد الله كمال، ويقول راشد وليد ابن حفيده: فخور بوجودي بمعرض يحمل صورة جدي ويحتفي بدوره وفخور بأنه كان مثقفاً يتحدث اليابانية بطلاقة في الستينات وأتمنى تعلمها وأدهشتني الصور لأنها لا تشبه دبي حاليا بما فيها من أبراج ومبان شاهقة.

ويلتقط أطراف الحديث عبد الغفور التميمي حفيد عبد الله كمال ويقول: فخور بدور جدي في هذا المعرض الذي يحيي ذكريات عن طبيعة الحياة في الإمارات ومدى تمتعها بالتسامح وقبول الآخر منذ ذلك الزمن البعيد، فهي تسجل الترحيب الذي تم بهذا المصور الأجنبي الذي لا يتحدث لغتنا ومع ذلك تم التعاون معه من جانب الجميع.

محمد المر: لقطات تعيد الحنين إلى الماضي

أعرب محمد المر رئيس اللجنة العليا لتطوير منطقة دبي التاريخية، ل ”الخليج 365” عن إعجابه بما يحتويه المعرض من صور قيمة ومتميزة تحمل روح دبي الستينات، وقال: تكتسب الصور أهمية خاصة لأنها لقطات نادرة تم تصويرها في أيام معدودة، ولكن بشكل دقيق، وموفق، وسجلت الحياة اليومية لدبي في الستينات وليس معالمها فقط، وهذا ما أعطى المعرض الخصوصية والتميز، فالصور تظهر بساطة الحياة اليومية في دبي، وتهتم بتسجيل سلوكات وعادات البشر في المناسبات الاجتماعية، وفي الأسواق والأعراس، ما يعيد الحنين إلى الماضي.

ويضيف المر: تبرز الصور حجم البساطة التي اتسمت بها الحياة، وكيف كانت العلاقة بين الحاكم والمواطنين مباشرة وبسيطة، وهي تقدم صورة حية من ماضي بلدنا، ومجتمعنا الذي نفخر به.