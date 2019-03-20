سلطان يشهد افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية الـ 29

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شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سموّ الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، افتتاح فعاليات أيام الشارقة المسرحية، في دورتها التاسعة والعشرين التي تنظمها دائرة الثقافة، في قصر الثقافة بالشارقة.

وكرّم صاحب السموّ حاكم الشارقة، الفنان الكويتي محمد المنصور، بفوزه بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، والفنان الإماراتي حبيب غلوم، بجائزة الشخصية المحلية المكرّمة.

كما تفضل سموّه، بتكريم العمل المسرحي «الطوق والأسورة» الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لأفضل عرض مسرحي عربي لعام 2018، وتسلم الجائزة ناصر عبد المنعم، مخرج العرض.

وشاهد سموّه والحضور، فيلما يرصد أبرز محطات المسيرة الفنية للشخصيتين المكرمتين.

وتخلل الحفل التعريف بأعضاء لجنة التحكيم لدورة هذا العام، وهم: عبد الله راشد، من الإمارات، وانتصار عبدالفتاح، من مصر، وعز الدين بونيت، من المغرب، وعمر نقرش، من الأردن، ونوال بن إبراهيم، من المغرب.

وتستمر عروض أيام الشارقة المسرحية يومياً، حتى حفل الختام في 27 مارس/آذار، حيث تُقدم العروض في مسرحي قصر الثقافة، ومعهد الشارقة للفنون المسرحية.

وتتنافس في جوائز هذه دورة هذا العام، مسرحيات: «أحمد بنت سليمان»، لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، و«مجاريح»، لمسرح الشارقة الوطني، و«الساعة الرابعة، للمسرح الحديث بالشارقة، و»العرجون القديم»، لمسرح دبي الشعبي، و»تلايا الليل»، لمسرح رأس الخيمة الوطني، و»أبوشنب»، لمسرح دبي الأهلي.

حضر الافتتاح إلى جانب سموّهما، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، مديرة التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون.

كما حضر فعاليات الافتتاح سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتورة إيناس عبد الدائم، وزيرة الثقافة المصرية، وعبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأحمد بو رحيمة، مدير إدارة المسرح، وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية، وكوكبة من الفنانين والمسرحيين والإعلاميين، وضيوف الأيام من مختلف الدول العربية.