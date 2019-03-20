«حماس» تضاعف قمع جياع غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد قطاع غزة حالة من الغضب والغليان والاحتجاجات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والضرائب الباهظة التي تفرضها حركة «حماس»، في إطار حراك شعبي أطلق عليه اسم «بدنا (نريد) نعيش».

وفي هذا الإطار، كشفت هيئة حقوقية فلسطينية مستقلة، النقاب أن أجهزة حركة «حماس» احتجزت أكثر من 1000 شخص على خلفية حراك «بدنا نعيش»، كما كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» عن الاستخدام المفرط للقوة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة.

ولفتت إلى أن الانتهاكات طالت الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحافي.

ووثقت الهيئة احتجاز 23 صحفياً في مختلف المحافظات، تم احتجازهم أو توقيفهم أو استدعاؤهم، على خلفية تغطيتهم لفعاليات الحراك سواء ميدانياً أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الهيئة في تقرير، إنها تواصل متابعة وتوثيق ورصد تداعيات الحراك السلمي في قطاع غزة «بدنا نعيش»، الذي بدأت فعالياته يوم الرابع عشر من الشهر الجاري ولا تزال متواصلة في مختلف محافظات القطاع، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.

وأخذ التقرير على أجهزة «حماس»: «استخدام نهج أمني يرتكز على استخدام القوة المفرطة دون مراعاة للمعايير والضوابط القانونية التي تنظم الحق في ممارسة التجمع السلمي، ودور الأجهزة الأمنية في حمايتها».

وأشار تقرير الهيئة إلى أن عناصر كبيرة من أجهزة «حماس» الأمنية يتجاوز عددها 70 عنصراً، تواجدت في بعض التجمعات بالزي المدني، والزي الشُرطي الأزرق والأزرق المموج، مدججين بالسلاح والهراوات والعصي وكان منهم ملثمون، تساندهم عناصر مدنية محسوبة على الحركة. ولفتت الهيئة أن عناصر «حماس» استخدموا في قمعهم للتجمعات «القوة وإطلاق الرصاص وغاز الفلفل لإرهاب المحتجين»، ما أدى لوقوع إصابات مختلفة وكسور في الأطراف والأرجل.

وذكرت الهيئة أنه: «تم احتجاز مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات عبر مداهمة منازل المواطنين واحتجاز العديد منهم على خلفية المشاركة فيها».

وأثار الاعتداء على الناطق باسم حركة «فتح» عاطف أبوسيف من ملثمين في غزة تنديداً فلسطينيا واسعا، ومطالبة الحركة بوقف الانتهاكات الواسعة ومحاسبة المتورطين فيها.

ووصفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ما حدث بأنه «محاولة اغتيال». واعتبرت ما حدث تصعيدا خطيرا في مجرى الأحداث، وطالبت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، باعتبارها الجهة التي تتحمل المسؤولية عن حماية المواطنين، بسرعة الكشف عن الفاعلين وإحالتهم للمحاكمة حفاظا على السلم الأهلي.

وأفادت مصادر محلية بأن أفراداً ملثمين اعتدوا على أبوسيف (45 عاما) بالضرب المبرح، وكسروا يديه وقدميه، نقل على إثرها إلى مستشفى القدس في غزة، حيث وصفت حالته بالصعبة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له الناطق باسم حركة «فتح».واعتبرت حركة «فتح» محاولة قتل عاطف أبوسيف، والاعتداءات الدموية على المواطنين المتظاهرين السلميين، جرائم همجية تثبت العقلية الإجرامية والعدائية المطلقة للآخرين في الوطن المسيرة لسلوك مشايخ وأمراء وعناصر «حماس» وعسكرها.

ودان مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بشدة ما وصفه «الاعتداء الهمجي» الذي تعرض له عاطف أبوسيف، وطالب بمحاسبة مرتكبي الجريمة البشعة ووقف كل الاعتداءات على المواطنين في قطاع غزة. ودانت حكومة تسيير الأعمال، الاعتداء الإجرامي على الإعلامي والكاتب الروائي عاطف أبو سيف.

وأكد مسؤول في «حماس» في الضفة الغربية على رفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه. (وكالات)