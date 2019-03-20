رئيس كازاخستان يستقيل بعد 3 عقود في السلطة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال، أمس الثلاثاء، الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، بشكل مفاجئ من منصبه، في كلمة تلفزيونية، أكد فيها أنه فعل ما بوسعه هو وجيله من أجل البلاد، ودعا الشباب إلى الحفاظ على استقلال البلاد ووحدتها، وذلك بعد توليه السلطة على مدى ثلاثين عاماً تقريباً في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال نزارباييف، المعروف بأنه «الأب الروحي» لكازاخستان في كلمته، أمس: «اتخذت قرار التخلي عن الولاية الرئاسية. وستكون هذه السنة السنة الثلاثين لوصولي إلى منصب رئيس الدولة». ووقع نزارباييف (78 عاماً)، مرسوم تنحيه خلال البث المباشر لكلمته، مشيراً إلى أن هذا المرسوم هو الأخير بصفته رئيساً، وأنه سيبقى رئيساً لمجلس أمن البلاد، ورئيساً لحزب «نو أوتان»، وعضواً في المجلس الدستوري، بعد تنحيه عن السلطة.

وشكر الرئيس الكازاخستاني، مواطنيه على دعمهم له، وقال: «شكراً لك يا شعبي. كنت أعمل بكل تفان بفضل دعمكم، وبذلت جهدي وقوتي وطاقاتي وصحي حتى لا أخون ثقتكم»، مشيراً إلى أن توالي الأجيال، ولاسيما في السياسة، «عملية طبيعية»، مضيفاً: «فعلت أنا وجيلي كل شيء في وسعنا من أجل البلاد. والعالم يتغير، وتأتي أجيال جديدة تقوم بحل مشاكل زمنها، فليحاولوا جعل البلاد أفضل»، داعياً جيل الشباب إلى «الحفاظ على استقلال كازاخستان ووحدة شعبه والثقة المتبادلة»، مؤكداً أن هذا هو الطريق الوحيد للازدهار.

وتأتي استقالة نزارباييف، بعد أقل من شهر على الإقالة المفاجئة للحكومة التي كان يأخذ عليها أنها عجزت عن تنويع اقتصادها الذي يعتمد كثيراً على النفط.

وأنهت الاستقالة المفاجئة ولاية رئيس الوزراء باكيتجان ساغينتاييف الذي كان يعد خليفته المحتمل في الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

ويبقى نزارباييف، ممسكاً بسلطات واسعة بعد استقالته، بفضل رئاسته للمجلس الأمني للبلاد، وترؤسه أيضاَ للحزب الحاكم «نور أوتان».

وحكم نزارباييف كازاخستان منذ العام 1989، عندما كانت لا تزال جمهورية سوفيتية، بصفته سكرتيراً أول للحزب الشيوعي، واحتفظ بالسلطة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفياتي العام 1991.

ويتولى الرئاسة بالوكالة رئيس مجلس الشيوخ، قاسم-جومارت توكاييف (65 عاماً)، وقال عنه نزارباييف في كلمته: «إنه بالتحديد الشخص الذي يمكن أن نمنحه حكم كازاخستان اليوم».

وتملك كازاخستان، الغنية بالنفط والغاز، والبالغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، لكنها تعاني منذ العام 2014 تراجع أسعار النفط التي تسببت بتراجع قيمة عملتها. (وكالات)