عالياً عالياً .. من بيت الحكمة إلى المريخ

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تثبت دولة الإمارات، كلما مر زمن وجيز، جدارتها واستحقاقها، وأحقيتها بهذه السمعة الدولية الرفيعة، فكل ذلك قد ترتب على عمل جاد وشاق وضع الإمارات في صميم قلب العالم، وها هي تفكر وطنياً وعربياً وعالمياً بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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الإمارات، إلى ذلك، محظوظة برجل استثنائي هوايته تحويل الأحلام، مهما كانت بعيدة وصعبة، إلى واقع ملموس وحياة مشهودة. المثال القريب الشاهد هنا، ولن نعدم الشواهد في القطاعات والمجالات كافة، هو مشروع الإمارات للفضاء، هذا المشروع المتكامل المكتنز بوعي عميق مفارق، وبعد القمر الصناعي الإماراتي بأيد وطنية خالصة، ها هو محمد بن راشد يدعو العرب، علماء وشباباً، متخصصين ومهتمين، إلى الإسهام، معاً، في صناعة قمر صناعي عربي سيكون الأول من نوعه، تعليل المسألة بسيط وقريب: عندما يحضر محمد بن راشد، فإن النجاح حاضر.

اللافت ذلك الربط بين وصول العرب إلى المريخ والفضاء ووصولهم من قبل إلى الحضارة والثقافة والعلم، منذ القرون الأولى للفكر والفلسفة والترجمة، ومنذ بيت الحكمة وتأييد العلم والعلماء في أجواء محتدمة من الحرية والحوار. ها هي دولة الإمارات تستأنف حضارة العرب على طريقتها، وها هي تطلق على القمر الصناعي العربي المرتقب اسم (813)، في إشارة ذكية إلى سنة ازدهار بيت الحكمة في بغداد، وكما حلق بيت الحكمة بفلسفات وعلوم اليونان والغرب عالياً، وأوصلها، عبر الدرس والنقد والإضافة، إلى آفاق بعيدة، فها هي دولة الإمارات العربية الغالية تدعو علماء العصر العربي الأخير، نحو قمر صناعي عربي، بأيد عربية خالصة، ويحلق بعيداً وعالياً في الفضاء، ليقول العرب من خلاله: نحن هنا على قمة الدنيا والعالم.

هذا التوجه العربي الذي تنتهجه دولة الإمارات مهم جدا لأنه يكرس المشتركات ويجعلها عنوان الطموح، وفي الوقت نفسه، يشير إلى انتهاء نظرية المركز والهوامش، خبراً وخطراً وأثراً. المركز اليوم كل شبر في الأرض العربية العزيزة، ومبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه إنما لحشد المواهب والخبرات والقدرات العربية في مشروع عملاق، ورسالته أن هدر الإمكانية العربية ذهب إلى غير رجعة، وأن الحاضر العربي هو زمن استثمار العقل العربي في ما ينفع العرب أجمعين، وأن هذه رسالة الإمارات.

هي بداية نهضة علمية عربية تشرق على الدنيا من جهة الإمارات، فتغمر الجهات بنورها، وتضع العرب في مركز متقدم من مسافة التقدم. لم يفت القطار يا عرب ومحطة المستقبل على مسافة حلم يحققه محمد بن راشد، والمريخ على مسافة إرادة هي اليوم اسم وعنوان وصندوق بريد وطن من العزة والمجد والطموح اسمه دولة الإمارات العربية المتحدة.

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