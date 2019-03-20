أرديرن تتوعد سفاح المسجدين بأقصى درجات الحزم القانوني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس الثلاثاء، بأن لا تلفظ أبداً اسم مرتكب المجزرة التي استهدفت الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، مؤكّدة في جلسة طارئة للبرلمان افتتحتها بعبارة «السلام عليكم» أنّه «سيواجه كل قوة القانون» في وقت بدأ تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.

وتكريماً لضحايا الحادث الإرهابي، افتتح البرلمان النيوزيلندي جلساته، أمس، بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ووقف جميع أعضاء البرلمان أثناء قراءة القرآن داخل القاعة، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية. وتلا الإمام طاهر الحق آيات من سورة «البقرة»، وقام بعدها الإمام طاهر نواز بترجمة الآيات إلى اللغة الإنجليزية، وختم قراءته بالدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، وإلى عائلتهم بالصبر والسلوان، وكذلك المصابون بالشفاء العاجل، وأن يعم السلام نيوزيلندا والعالم، وسط هدوء والتزام الحاضرين بالقاعة الذين رددوا خلفه «آمين».

وافتتحت أرديرن كلمتها بتحية «السلام عليكم» التي نطقتها باللغة العربية، وقالت إنّ منفّذ المجزرة «سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا».

وأضافت أنّ المتطرّف الأسترالي برينتون تارنت الذي ألقت قوات الأمن النيوزيلندية القبض عليه عقب تنفيذه أسوأ مجزرة في تاريخ بلدها المسالم «سعى من عمله الإرهابي إلى الحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبداً أذكر اسمه». وأضافت «إنّه إرهابي. إنّه مجرم. إنّه متطرّف. لكنّه، عندما أتكلّم، سيكون بلا اسم!».

وقالت أرديرن التي حضرت إلى البرلمان مرتدية ملابس سوداء «أناشدكم أن تلفظوا أسماء الذي قضوا وليس اسم الرجل الذي قتلهم». وتعهدت بحرمان سفاح المسجدين من الشهرة التي يسعى لنيلها. وأشارت في ختام كلمتها إلى أن «يوم الجمعة سيصادف أسبوعا على الهجوم، وسيتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ذلك اليوم. فلنقر بحزنهم». وأنهت أرديرن كلمتها بعبارة «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» التي نطقتها أيضا بالعربية مضيفة «فليكن سلام الله ورحمته وبركاته معكم أيضا».

وجاءت كلمة رئيسة الوزراء، فيما بدأ العشرات من أقارب الضحايا بالوصول من أنحاء العالم للمشاركة في الجنازات التي تؤخرها عمليات التأكد من الهويات وإجراءات الطب الشرعي.

وأعلنت الشرطة أنه تم تسليم ست من جثث ضحايا المجزرة إلى ذويهم، لكنّها أكدت أنه لم يتم التعرّف بالكامل إلا على عدد قليل من الضحايا. وأوضحت شرطة كرايست تشيرش أنه تم التعرّف إلى 12 جثة من أصل خمسين. وأعلنت في بيان: «نحن نبذل كل ما باستطاعتنا لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن من أجل تسليم جثث الضحايا لأحبائهم».

وأوضحت أن عملية التعرّف إلى الضحايا التي قد تبدو بسيطة هي في الواقع معقّدة جدا بخاصة في وضع كهذا. وقال مسؤول في قسم الهجرة في نيوزيلندا إن 65 تأشيرة دخول قد أعطيت لأفراد العائلات المغتربين.

وصرّح جاويد داباباي الذي وصل إلى كاريست تشيرش من أوكلاند للمشاركة في مراسم دفن قريبه أنه قيل للعائلات وللمتطوّعين إن العملية ستكون بطيئة وتتطلب تدقيقا كبيرا. وأضاف «لقد دُعيت عائلات لإلقاء نظرة على جثث أفرادها التي يسهل التعرّف إليها، لكن ذلك يقتصر على ثلاث أو أربع».

وبدأ المواطنون النيوزيلنديون بالاستجابة لنداء الحكومة تسليم أسلحتهم. لكن الشرطة قالت إنها لا تملك بيانات حول عدد الأسلحة التي تم تسليمها منذ الجمعة. (وكالات)



ابنة عم السفاح تطالب بتطبيق عقوبة واحدة بحقه



دعت ابنة عم الإرهابي الأسترالي، برينتون تارانت، إلى تطبيق عقوبة واحدة بحقه. وأوضحت دونا كوكس، من نيو ساوث ويلز، أن ابن عمها يستحق أن يموت، بسبب الرعب الذي أطلقه، مضيفة: «أعرف ما يستحقه، إنه يستحق عقوبة الإعدام بسبب ما قام به»، وأضافت «ما فعله تارانت يعد مؤلما لنا كأسرة. لم يثر مثل هذا الأمر من قبل، أنا لست هنا للدفاع عنه، إذا استطعت أن أقابله. سأسأله لماذا فعل ذلك؟»، مشيرة إلى أنه من عائلة «محترمة» للغاية ووالدته شارون في حالة صدمة كبيرة من جراء ما حدث، مشيرة إلى أنها محتجزة الآن في «منزل آمن».

من ناحيته، قال خال السفاح، تيري فتزجيرالد: «نحن آسفون جدا لعائلات الضحايا، سواء من القتلى أو الجرحى. نعم، ولا يمكننا أن نفكر في أي شيء آخر، ليس أمامنا سوى الذهاب إلى البيت والاختباء».

(وكالات)

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غضب في نيوزيلندا من أردوغان



أثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غضب نيوزيلندا باستخدامه تسجيل الفيديو الذي صوره منفذ هجوم كرايس تشيرش الإرهابي، وعرض لقطات منه أمام أنصاره خلال لقاء حاشد في إسطنبول.

وعرض أردوغان، الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، التسجيل المصور للاعتداء في تجمعات عدة، نظمها «حزب العدالة والتنمية» في إسطنبول.

واحتج نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندية وينستون بيترز أمس الأول على هذا الاستخدام، محذراً من أن تسييس الهجوم «يعرض مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا للخطر، وهو غير منصف إطلاقا».(وكالات)



مسلمو ألمانيا يطالبون بحماية أكبر للمساجد



طالب المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، بتحسين حماية المساجد والطوائف، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 50 شخصاً.

وقال أيمن مازيك، رئيس المجلس، أمس الثلاثاء: «أعتقد أن نيوزيلندا هي دعوة للاستيقاظ، وقد بدأ الآن إدراك أن الموقف خطير، وقد روى لي الكثير من الآباء أنهم يتخوفون من إرسال أطفالهم إلى المساجد».

وأشاد مازيك بوزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، لأخذه المشكلة مأخذ الجد، لكنه أشار أيضاً إلى أن الولايات مسؤولة أيضاً، وقال إن المجلس يطالب السلطات المحلية، لهذا السبب، بأن تعيد النظر في خططها الأمنية، وأن يتشاور وزراء داخلية الولايات في هذا الشأن مع بعضهم بعضاً.

ولفت مازيك إلى أن رابطته كانت تلقت هي الأخرى خطاباً من الخلية الإرهابية المسماة باسم (إن إس يو) التي كانت بعثت تهديد إلى مؤسسات وهيئات في ألمانيا.

(د ب أ)