شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات المطورين تدعم ركائز عقارات الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، بمركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة.

وتفقد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، بعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمعرض، أجنحة ومنصات الشركات العقارية والمؤسسات والدوائر الحكومية المشاركة.

اطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم على المشاريع العقارية لكبرى الشركات والمطورين العقاريين، حيث استمع سموه إلى شرحٍ وافٍ عن أهم المشاريع العقارية في إمارة الشارقة، والتي تحقق نمواً متسارعاً، خاصةً في القطاع العقاري الواعد، مطّلعاً سموه على أحدث الابتكارات في قطاع التطوير العقاري من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاستثمار العقاري التي اختارت إمارة الشارقة مركزاً لإطلاق مشاريعها، وإبراز خدماتها العقارية والمتخصصة بالتشييد والبناء والتصميم والتطوير العقاري.

أكبر مشاركة

ويشهد المعرض في دورته الحالية أكبر مشاركة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري والمقاولات ومواد البناء والإنشاء، والوكلاء والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات خدمات التصميم المعماري والتصميم الداخلي، والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن العقاري، وكذلك شركات التأمين وشركات الخدمات الهندسية وشركات إدارة المشاريع، والتي استعرضت مشاريعها العقارية المستقبلية التي شهدت إقبالاً من المستثمرين وزوار المعرض في ضوء التسهيلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، فيما يتعلق بالتأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين في القطاع العقاري.

وأشاد وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالدور الذي يلعبه المعرض في دعم ركائز اقتصاد الشارقة ومسيرة نموه الناجحة، باعتبار قطاع العقارات أحد الأسس المتينة لتميز اقتصاد الشارقة وتنوعه وقدرته على استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، معتبراً أن نجاح المعرض هو ثمرة التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وثمن الرعاية الدائمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للنشاطات والفعاليات الاقتصادية التي تخدم مسيرة النمو المستدامة في الإمارة، مؤكداً أن تنظيم المعرض يخدم الخطط الاستراتيجية لإمارة الشارقة في ترسيخ دعائم النمو من خلال توفير بيئة حاضنة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم، وتوطيد سمعة ومكانة الإمارة كوجهة عقارية عالمية من الطراز الأول.

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تعزيز التنافسية

وقال محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة إن غرفة الشارقة ملتزمة أمام مجتمع الأعمال بالعمل على تعزيز تنافسية القطاع بما يمكنه من لعب دوره الطبيعي في تنمية بيئة الأعمال، معتبراً أن المعرض يوفر منصة لأعضاء الغرفة من الشركات العقارية وغيرها من المتخصصين في القطاع العقاري لاستعراض مشاريعهم ومنتجاتهم وبضائعهم، الأمر الذي يساهم في توسع الأعمال، وتعريف شريحة أوسع من مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي بالفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع العقاري.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن تنظيم معرض الاستثمار العقاري وتعاون جميع الجهات المعنية يعكس نموذجاً واعداً للشراكات التي تخدم القطاع الخاص والمسيرة التنموية، معتبراً أن المعرض يضيف الكثير للقطاع العقاري في إمارة الشارقة من حيث السمعة، ويكسب القطاع العقاري زخماً لإكمال مسيرته، مشيراً إلى أن المعرض هو نموذج مصغر عن المستقبل الزاخر بالفرص الذي ينتظر القطاع العقاري وجميع مكوناته في إمارة الشارقة.

وأشار الشامسي إلى أن تطور المعرض عاماً تلو آخر يعكس مكانة الحدث وأهميته المتنامية، عبر مستوى الخدمات والمعلومات التي يوفرها المعرض للزوار والمستثمرين، وحرص الإمارة على تعزيز سمعتها ومكانتها كمركز اقتصادي لممارسة الأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، إلى جانب الحوافز والفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة للأفراد والمستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.

مواصفات مبتكرة

وأشار سعيد غانم السويدي، رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات التي تعمل تحت مظلة غرفة الشارقة إلى أن الإقبال في الدورة الحالية لمعرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2019» بدا لافتاً، سواء من قبل الحضور أو المستثمرين، ويعتبر الأعلى منذ انطلاق المعرض، حيث لفتنا إقبالاً من شركات جديدة على المشاركة، مما يعكس السمعة العالية التي يحظى بها المعرض في الأوساط العقارية العالمية. وأوضح السويدي أن المشاريع العقارية التجارية والسكنية المعروضة حالياً في المعرض تتميز بمواصفات مبتكرة ونوعية تكشف لأول مرة في المنطقة من قبل بعض الشركات التي اختارت المعرض منصةً لمشاريعها الجديدة، مؤكداً أن إحدى أهم فوائد المعرض تتمثل بتوفير حوار بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين الحكوميين المشرفين على السياسات والتشريعات المنظمة للبيئة العقارية بالإمارة، معتبراً أن التعاون البناء بين مختلف الجهات المنظمة للمعرض هو تعاون إيجابي يخدم الأهداف المشتركة لجميع الجهات.

الحضور

حضر الافتتاح إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة، وعبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الشارقة، وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين.