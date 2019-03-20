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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإرادة يحصد 145 ميدالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى - أحمد السيد
قفزت الحصيلة الإجمالية لمنتخب الإرادة إلى 145 ميدالية بختام منافسات أمس بواقع 47 ذهبية و44 فضية و54 برونزية، وكان المنتخب قد أنهى مشاركته أمس الأول بمحصلة بلغت 127 ميدالية ملونة. وتختتم منافسات الألعاب العالمية اليوم في 24 لعبة انطلقت يوم الجمعة الماضي، كما يسدل الستار على الأولمبياد الخاص في حفل الختام مساء غد في مدينة زايد الرياضية.وزار الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس، مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، وتفقد فعاليات الأولمبياد الخاص، بحضور محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة.
وشهد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي منافسات كرة القدم والتنس الأرضي والبولينج .
وزينت بلدية مدينة أبوظبي، جسر الشيخ زايد بإضاءة بألوان علم الأولمبياد الخاص الرياضي العالمي الذي تستضيفه الإمارات حالياً.
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