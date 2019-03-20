الشيخة جواهر شخصية العام الداعمة للتعليم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد بركات

أعلن مجلس الشارقة للتعليم، نتائج منافسات الدورة ال 25 من جائزة الشارقة للتفوّق والتميّز التربوي، حيث تم اختيار قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، شخصية العام التربوية المتميزة والداعمة للتعليم، نظراً لجهود سموها اللامنقطعة في تطوير قطاع التعليم، كما جرى الإعلان عن اختيار مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وجمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في فئة المؤسسات الداعمة للتعليم وكذلك فوز 64 متميزاً من عناصر المنظومة التعليمية، من بين 169 مرشحاً على مستوى المناطق، تصدرتهم هيئة الشارقة للتعليم الخاص ب14 فائزاً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، نظمه المجلس في قاعة الجواهر أول أمس، وحضره كل من الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم بالإنابة، ومريم الشامسي مديرة الجائزة، وخولة الحوسني رئيسة لجان التحكيم.

وتقدم الدكتور سعيد مصبح الكعبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لاختيارها الشخصية التربوية المتميزة، حيث أضاف هذا الاختيار للجائزة بشكل كبير، باعتبار سموها داعماً رئيسياً وكبيراً للتعليم.

وأشار الكعبي خلال كلمة ألقاها إلى أن الجائزة حققت نجاحاً مشهوداً ومكانة علمية متميزة بعد ربع قرن مضت من عمرها اسهمت خلالها بتشجيع التنافس وتعزيز ثقافة التميز بين مختلف أفراد المجتمع التعليمي فغدت نقطة مضيئة في سماء الشارقة، وهنأ الدكتور الكعبي الفائزين والفائزات هذا العام وحث الجميع لمضاعفة جهودهم، مؤكداً اعتزازه بوجود هذه الكوكبة من المبدعين.

وهنأ محمد الملا الفائزين ودعا كل من لم يحالفه الحظ الى الاستمرار بالعمل وبذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن الجائزة سارت على نهج التميز طوال ربع قرن من الزمان بهدف اكتشاف المتميزين علمياً، والاحتفاء بهم.

وكشفت خولة الحوسني أن عدد الفائزين من الطلبة بلغ 40 طالباً وطالبة، وفي فئة البحث التربوي التطبيقي المتميز فازت ثلاثة بحوث،

أما عن فئة المدرسة المتميزة، ففازت بها مدرسة واحدة وحضانة واحدة عن فئة الحضانة المتميزة أما فئة الأسرة المتميزة، ففازت بها اسرتان. وفاز واحد عن فئة أفضل مركز مصادر تعلم، وفي فئة المعلم المتميز فاز 6 وفي فئة مدير النطاق فازت مديرة نطاق واحدة وفاز 2 في فئة معلم التربية الخاصة المميز و2من مجالس أولياء الأمور و2 في فئة افضل مشروع متميز.

وتصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بعدد الفائزين بواقع 14فائزاً،ثم مدارس دبي ب13فائزاً.