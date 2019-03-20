شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد: الشارقة رسخت مفهوم الاتصال الحكومي الناجح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: جمال الدويري

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أصبح منصة عالمية لبحث أحدث ممارسات الاتصال المؤسسي عبر استقطاب رموزه، وخبرائه، وممارسيه الدوليين، لتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين في هذا المجال.

وقال في حوار مع ”الخليج 365” إن المنتدى نجح في ترسيخ مفهوم الاتصال الحكومي الناجح، وقدمه إلى المؤسسات الرسمية والخاصة المحلية والعربية، فكان سبباً في تغيير منهجيات اتصال كاملة للعديد من المؤسسات في المنطقة.

وأضاف أن المنتدى يؤمن بأن كل عمل تنموي لابد أن يبدأ من الإنسان وينتهي به، ما يستدعي أن تكون لدى الحكومات عامة، وفرق الاتصال الحكومي خاصة، الآليات اللازمة لفهم الإنسان، وعقليته، ونفسيته، انطلاقاً من ذلك جاء اختيار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» شعاراً للدورة الجديدة من المنتدى، حيث قدمت تجارب الكثير من البلدان نماذج كبيرة في الاستثمار بطاقات الإنسان، وتحفيز ممارساته.

وأكد على تطبيق الكثير من التوصيات التي قدمتها دورات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه يتم اليوم حصاد نتائجها الملموسة على ممارسة الاتصال الحكومي محلياً، وخليجياً، وعربياً.

ونوه بأن الكثير من الدراسات والقراءات الأولية لمستقبل المهن وتحولات ممارستها في المستقبل تشير إلى أن الإعلام والاتصال الحكومي هو من المهن الأكثر بقاءً، وغير المهددة بالزوال خلال العقدين المقبلين من الزمن، مؤكداً أن قياس الأثر، والقدرة على التنبؤ أكثر ما يواجه الاتصال الحكومي والإعلام، بصورة عامة، من تحديات.

وتالياً نص الحوار:

* منذ الدورة الأولى في 2012 وإلى الدورة الأخيرة، كنتم تخرجون سنوياً بتوصيات. كيف تتابعون تنفيذها؟

يعمل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جاهداً على تطبيق كامل التوصيات التي يخرج بها المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، وفقاً لآلية عمل قائمة على خطط المكتب نفسه، وأخرى تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات إمارة الشارقة الحكومية، إذ يعمل المكتب برؤية إمارة الشارقة التكاملية.

أما التوصيات التي تتخذ بعداً عربياً، أو إقليمياً، فإن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يرحب بمختلف أشكال التعاون والشراكة التي تخدم تطبيقها، ويرى في تقديم التوصيات خطوة أولى للنهوض بواقع ممارسة الاتصال الحكومي محلياً، وعربياً، ودولياً.

توجهات وأهداف

* هل هناك أمثلة على توصيات طبقت عملياً وأفرزت نتائج؟

الكثير من التوصيات التي قدمتها دورات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تم تطبيقها على أرض الواقع، واليوم نحصد نتائجها الملموسة على ممارسة الاتصال الحكومي محلياً، وخليجياً، وعربياً.

ومن نتائج التوصيات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي تكرم اليوم مختلف أشكال ممارسة الاتصال الحكومي المحلية، والخليجية، وتحتفي خلال الدورة الجديدة من المنتدى بالفائزين في فئاتها الثلاث عشرة عن دورتها السادسة.

إلى جانب ذلك، جاء «المركز الدولي للاتصال الحكومي» كواحد من نتائج تطبيق توصيات المنتدى، وهو اليوم يتولى مهام تتكامل في رؤيتها مع توجهات المنتدى وأهداف الجائزة.

ويضاف إلى هذه الإنجازات، استحداث الدبلوم المهني للاتصال الحكومي بالتعاون مع جامعة الشارقة، وإصدار كتاب «ممارسات في الاتصال الحكومي» اللذين جاءا كمقترحين من توصيات المنتدى لتعزيز الجانب الأكاديمي في الاتصال، وتخريج أفواج من الطلبة المؤهلين لتولي مهام العمل في وحدات الاتصال الحكومي.

منصة عالمية

* كيف تقيّمون المنتدى وقد أصبح الآن في دورته الثامنة وتزداد أهميته عاماً بعد عام ويزداد حضوره كذلك؟

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة عالمية لبحث أحدث ممارسات الاتصال المؤسسي واستقطاب رموزه، وخبرائه، وممارسيه الدوليين، لتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين في الاتصال الحكومي المحلي، والعربي، وهذه المكانة تحققت بفضل جهود كبيرة تبنت توجهات إمارة الشارقة في اعتماد الاتصال واحداً من محركات ودوافع التنمية الشاملة والمستدامة، وقدمت خططاً توسعية، واستراتيجيات بناءة استفادت من المعايير والأسس العلمية والأكاديمية للاتصال، وفي الوقت نفسه استثمرت النماذج والتجارب العملية لتحدد في كل عام ملامح جديدة للمنتدى.

ونجح المنتدى في ترسيخ مفهوم الاتصال الحكومي الناجح، وقدمه إلى المؤسسات الرسمية والخاصة، المحلية والعربية، فكان سبباً في تغيير منهجيات اتصال كاملة للعديد من المؤسسات في المنطقة، وكان الدافع وراء العديد من المبادرات المتعلقة في وحدات الاتصال المؤسسي والجماهير، وهذا يدفعنا إلى المضي قدماً في الخطة التي وضعها المنتدى منذ انطلاقه في العام 2012، ليظل حاضنة للخبرات العالمية، وفرصة لبحث تجارب الاتصال الناجحة في المنطقة والعالم.

شعار المنتدى

* على ماذا استندتم في اختيار شعار منتدى هذا العام «تغيير سلوك.. تطوير إنسان»؟ وما الهدف منه؟

اختيار شعار الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي هو تجسيد لرؤية إمارة الشارقة الحضارية والتنموية المستدامة، وتأكيد على الدور الجوهري الفاعل للاتصال القائم على الاستثمار في الطاقات الإنسانية، وتغيير سلوكه نحو الإيجابي والبناء، وهو في الوقت نفسه، تمثيل لاستراتيجيات المؤسسات الحكومية في دمج المجتمعات في مسيرة النهضة، والتحوّل على مختلف المستويات، الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وسواها.

إن مهمة وحدات الاتصال في المؤسسات الحكومية والخاصة تتجسد في استحداث مبادرات ومنهجيات ورسائل تقود جمهورها إلى مسلكيات صحية وسليمة، تخدم مسيرة نهوض البلدان، وتصب في مصلحة مجتمعاتهم.

المنتدى يؤمن بأن كل عمل تنموي لابد أن يبدأ من الإنسان، وينتهي به، ما يستدعي أن تكون لدى الحكومات عامة، وفرق الاتصال الحكومي خاصة، الآليات اللازمة لفهم الإنسان وعقليته ونفسيته ونزعاته ومحفزاته، بناءً على وضعه ومحيطه وظروفه، كي تلامس رسائلها الموضع الصحيح بداخله، وتدفعه لتبني التغيير الإيجابي الداعم للتنمية.

وانطلاقاً من ذلك جاء اختيار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» شعاراً للدورة الجديدة من المنتدى، حيث قدمت الكثير من تجارب البلدان حول العالم نماذج كبيرة في الاستثمار بطاقات الإنسان، وتحفيز ممارساته، وشحذ طاقاته، ليكون عنصراً فاعلاً، ومساهماً جوهرياً في نهضة مجتمعه وبلده، ونجحت بذلك من خلال منهجيات اتصال مدروسة طبقت على مدار سنوات وعقود من العمل المتواصل.

تحويل الموظفين

* كيف يمكن تحويل موظفي الاتصال من موفري معلومات وخدمات اتصال إلى قادة تغيير في مجتمعهم؟

يبدأ تحوّل موظفي الاتصال إلى أدوارهم الحقيقية والمحورية داخل مؤسساتهم من إعادة تعريف الاتصال الحكومي لدى المؤسسات، ووضع معرفة المعايير والأساليب المهنية كشرط أساسي لعمل أي موظف في وحدات الاتصال الحكومي، ومن ثم تقديم النماذج الرائدة والسباقة في هذه القطاع، سواء المحلية منها، أو العربية، أو العالمية.

وعلى المستوى المحلي، شهدت وحدات الاتصال الحكومي تحولاً جوهرياً خلال السنوات العشر الأخيرة من عمر الدولة، تشهد عليه عشرات التجارب المؤسسية الناجحة التي قادت التغيير في المجتمع المحلي، وتوسعت لتشمل المنطقة والعالم العربي.

نجاح الاتصال الحكومي لا يعتمد على عدد موظفي وحدات الاتصال في المؤسسات، أو الميزانيات المخصصة لهم، أو غيرها من المتغيرات، فكل ممارس للاتصال الحكومي قادر على قيادة التغيير والمساهمة في غرس مفاهيم وممارسات سليمة في مجتمع إذا نجح في اتباع المنهجيات والأساليب العلمية والمهنية الصحيحة للاتصال الحكومي.

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تغيير متوقع

* التغير الحاصل في هيكلة الوظائف يتطلب مواكبة حثيثة لكل ما هو جديد، ما التأثير المتوقع حدوثه في الإعلام والاتصال الحكومي بشكل خاص؟

تشير الكثير من الدراسات والقراءات الأولية لمستقبل المهن وتحولات ممارستها في المستقبل، إلى أن الإعلام والاتصال الحكومية واحدة من المهن الأكثر بقاءً، وغير المهددة بالزوال خلال العقدين المقبلين من الزمن، وفي الوقت نفسه تشير الدراسات إلى الكثير من التحولات التي ستشهدها ممارسة الإعلام والاتصال الحكومي.

وهذا التحول والتغير في أشكال الممارسة يظهر في مستويات عدة، منها ما هو ظاهر على وسائط خطاب المؤسسات مع الجمهور، وأشكال وأنواع الرسائل التي تقدمها، إضافة إلى ارتفاع القدرة على تحديد الجمهور المستهدف بصورة أكثر دقة، وبصورة أكثر تأثيراً، إلى جانب ارتفاع معدلات قياس أثر الرسالة الإعلامية في الجمهور، وإمكانية التنبؤ بردة فعل المجتمع تجاه أي حملة، أو مبادرة تطرحها المؤسسات الحكومية.

ربما يكون قياس الأثر، والقدرة على التنبؤ هما أكثر ما يواجه الاتصال الحكومي والإعلام بصورة عامة من تحديات، إلا أنه ومع تسارع المتغيرات وتطور الوسائط والوسائل سيتجاوز الاتصال هذا التحدي ويعزز بذلك من دوره في التنمية الشاملة، وفي تبني سياسيات تغيير السلوك الإيجابي، وانتهاج التحفيز سبيلاً لتغيير مسلكيات الأفراد داخل مجتمعاتهم.

رسالة الجائزة

* تعد جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب الأولى من هذا النوع، يتمحور هدفها حول الدمج بين المعرفة الأكاديمية والموهبة، كيف للمنتدى أن يوظف أدواته في إيصال فكرة هذه الجائزة إلى الشباب المواطنين والمقيمين المستهدفين منها؟

تعبر رسالة الجائزة وتوجهها عن المهمة الأساسية لدورة المنتدى هذا العالم، فالجائزة تأتي ضمن جهود إمارة الشارقة، وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لتحفيز الطاقات الشابة الرائدة، وتقديمها كنماذج لغيرها من الأجيال الجديدة، وهذا ما يقدمه المنتدى في اختياره «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» شعاراً لدورته الثامنة.

وتطبق الجائزة نظريات التحفيز في الاتصال مع الشباب واليافعين، الأمر الذي يقدمها كنموذج حيّ لواحدة من سياسيات الاتصال الحكومي الفاعلة في المنتدى، إلى جانب أنها تدعو إلى تعزيز الممارسات الإيجابية والبناءة في المجتمع.

ولأن سياسية إمارة الشارقة تكاملية، فإنه لا يمكن الحديث عن مشروع أو مبادرة بمعزل عن غيرها من الجهود، حيث تلتقي مختلف الجهود على هدف واحد، يتجسد في تحقيق مشروع الإمارة الحضاري والإنساني.

ويتشرف المنتدى في سياق دعمه لتوجهات جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، بأن تستضيف قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، نخبة من الشباب في جلسة خاصة ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

التغيير والتطوير

* شعار المنتدى في دورته الجديدة «تغيير سلوك.. تطوير إنسان».. فهل التغيير يقود للتطوير دائماً؟ أم أنه قد يحدث نتائج عكسية؟

نحن في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ندعو إلى التغيير الإيجابي والبناء، ونعمل لتبني سياسات تحفيزية تدفع الفرد في المجتمع إلى تغيير مسلكيات سلبية، وتحويلها إلى مسلكيات إيجابية، وحتماً ليس كل تغيير هو تغيير إيجابي، وهذا ما يجب أن تتنبه له وحدات الاتصال الحكومي، فدورها ليس تغيير القائم وحسب، وإنما واحدة من مهامها الجوهرية تتمثل في الإجراءات الوقائية أيضاً.

كل يوم تقودنا متغيرات العصر إلى تحديات جديدة، ما يستلزم منا البقاء على اطلاع دائم، وبمتابعة حثيثة، وقدرة على استشراف المستقبل، والتعامل معه وفق خطط استراتيجية مدروسة تضمن استدامة التنمية وتكفل انسجام توجهات الاتصال الحكومي مع تطلعات الدولة.

الخبرات والتجارب حجر أساس اختيار الضيوف

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يعتمد في اختياره لضيوفه على الخبرات والتجارب التي يحملونها، وعلى حجم المعارف التي يمكن أن يقدمها كل ضيف لرواد المنتدى على مختلف المستويات، فالمنتدى حريص على أن يكون منصة فاعلة تتجاوز ما يقدم في قاعات المحاضرات والمؤتمرات، إلى تطبيق عملي على أرض الواقع، يخدم المؤسسات الحكومية المحلية والعربية والعالمية، ويرفع من مهنية وحدات الاتصال العاملة فيها.

وأضاف: «كل ضيف على المنتدى هو خلاصة عشرات السنوات من الخبرات في العمل الإعلامي، والاتصال المؤسسي، ولو أردنا في كل دورة إحصاء سنوات الخبرة والتجربة التي يقدمها المنتدى لتجاوزت المئات، وهذا ما ندعو المؤسسات والأفراد والمشاركة والحاضرة للمنتدى للاستفادة منه، والخروج مع كل دورة من المنتدى بخطط تنهض بآليات ممارستها للاتصال الحكومي، إلى جانب ذلك يختار المنتدى ضيوفه وفق شعار ومحور نقاش كل دورة، حيث يستقطب المتخصصين الذين يخدمون ويثرون نقاشات وجلسات المنتدى، ويشكلون إضافة نوعية ومتكاملة مع المتخصصين في الاتصال الحكومي من خبراء وممارسين محليين، وعرب، ودوليين.

ضبط مغالطات «السوشيال ميديا» بتعزيز الوعي

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن السبيل إلى التعامل السليم مع وسائل الاتصال الاجتماعي «السوشيال ميديا» يمكن تحقيقه من خلال الاتصال الحكومي، من خلال الحملات التي تعزز الوعي الذاتي بالممارسات الصحية والسليمة التي تجعل من هذه الوسائل أدوات بناء، وليست أدوات هدم، وهذا الجهد تولته العديد من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، وبتنا نلحظ مستوى الوعي المرتفع لدى المستخدم الإماراتي.

لا يمكن ضبط ما ينشر من زيف ومغالطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يمكن بناء وعي يواجه هذه الممارسات، وهذا ما تقوده إمارة الشارقة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي ظل يؤكد أن الوعي والمعرفة هي أساس النهوض بالإنسان، وأن الإنسان هو سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الاتصال الفعال باب مغلق أمام الأخبار الزائفة

قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن الاتصال الحكومي الفعال باب مغلق أمام الأخبار الزائفة، والشائعات المغرضة، فكل نظريات الاتصال المعاصر تؤكد أن توجه الجماهير إلى مصادر إضافية وجديدة قد تكون غير موثوقة، يأتي نتيجة عدم إشباع حاجتها للمعلومات من مصادر مؤسساتها المحلية، والرسمية، لذلك تحمل وحدات الاتصال الحكومي في المؤسسات الرسمية مهمة بناء ثقة قوية ورصينة مع جماهيرها، لتظل هي مصدرها الأمين والكافي الذي لا يلجأ المتلقي من بعده إلى وسائل زائفة، وغير موثوقة للإجابة عن أسئلته، إلى جانب ذلك قدمت بعض البلدان الرائدة في الاتصال الحكومي نماذج جديدة في تفنيد الأخبار الزائفة والشائعات، فاستحدثت مراصد تستوثق من الأخبار المنتشرة.