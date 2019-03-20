شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شابان فلسطينيان، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشابين استشهادا بعد أن أطلق الاحتلال النار على مركبتهما أثناء مرورهما فى شارع عمان شرق نابلس.

وأوضح تلفزيون فلسطين، أن الشهيدين هما، رائد هاشم حمدان "19 عاما" وزيد محمد نورى "18 عاما".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفاد بأن الاحتلال منع 3 طواقم اسعاف من الوصول للسيارة التى أُطلق عليها النار من قبل قواته شرق نابلس.

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كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحى على طواقم الإسعاف شرق نابلس خلال محاولتها الاقتراب من السيارة.



وفى وقت سابق، زعم موقع "حدشوت 24" العبرى أن سيارة فلسطينية مسرعة أطلقت النار بالقرب من قبر يوسف فى نابلس، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.



وبهذا ارتفع عدد الشهداء، خلال الساعات الماضية، إلى 3 أشخاص، إذ استشهد الشاب عمر أبو ليلى الذى تنسب إليه قوات الاحتلال تنفيذ عملية إطلاق النار والطعن التى جرت الأحد الماضي، قرب مستوطنة "أرئيل" فى مدينة سلفيت شمال الضفة، والتى أدت لمقتل إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين.