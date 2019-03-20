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© REUTERS / Khaled Abdullah
ونقل المركز عن مصدر في القوة الصاروخية، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف التحالف والقوات اليمنية.
وأضاف أن سيارات الإسعاف شوهدت تهرع إلى المعسكر المستهدف عقب استهدافه.
إلى ذلك، أطلقت "أنصار الله" صاروخا باليستيا آخر من ذات النوع على تجمع للجيش اليمني قبالة الخوبة في محور جيزان، حسب المركز.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن استهداف معسكر للتحالف وتجمع للجيش اليمني في جيزان بصاروخين باليستيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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