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الجيش الإسرائيلي يقتحم قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية ومواجهات عنيفة مع السكان

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رام الله — سبوتنيك. واندلعت مواجهات عنيفة بين السكان والقوات الإسرائيلية التي فتحت نيران أسلحتها صوبهم وحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية مغلقة في وقت أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص صوب الشبان الغاضبين ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.    

© AP Photo / Adel Hana

وكانت اندلعت مواجهات استمرت منذ ليل أمس الثلاثاء حتى فجر اليوم الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

واشتعلت المواجهات كما النار في الهشيم عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منطقة قبر يوسف شرق نابلس لتامين دخول نحو 1000 مستوطن إسرائيلي القبر.

وفتحت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب أهالي المدينة الذين اشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

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