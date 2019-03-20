مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

رام الله — سبوتنيك. وأكد الارتباط الفلسطيني مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي دون أن تعرف هويتهما بعد.
وكانت اندلعت مواجهات استمرت منذ ليل أمس الثلاثاء حتى فجر اليوم الأربعاء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
واشتعلت المواجهات كما النار في الهشيم عقب اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي منطقة قبر يوسف شرق نابلس لتامين دخول نحو 1000 مستوطن إسرائيلي القبر.
وفتحت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب أهالي المدينة الذين اشتبكوا مع قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.
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