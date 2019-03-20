حماس: فتح تريد فوضى بغزة لإفشال الذكرى السنوية لمسيرات العودة

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

اتهمت حركة "حماس" في قطاع غزة، الثلاثاء، حركة "فتح"، بأنها تقف خلف "الفوضى الأمنية" التي حدثت في القطاع، منذ الخميس الماضي، "لإفشال الذكرى السنوية لمسيرات العودة وكسر الحصار".

وقالت الحركة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "الجمعة الماضي، حيث تم تأجيل فعاليات مسيرة العودة الأسبوعية، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، كنتم (فتح) تخططون لاستغلال ذلك التأجيل، لإحداث فلتان وفوضى في القطاع، ولكنكم فشلتم".

وأضافت: "الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا، كانت تستهدف إفشال مليونية الأرض والعودة، في الذكرى السنوية الأولى، لمسيرات العودة وكسر الحصار، في 30 من مارس / آذار المقبل".

وتسود حالة من التوتر الشديد، قطاع غزة، منذ يوم الخميس الماضي، في أعقاب اندلاع احتجاجات ضد حركة حماس.

وتصدت الشرطة بغزة، (تابعة لحماس) بالقوة للمتظاهرين، كما نفذت حملة اعتقالات في مناطق متعددة من القطاع .

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وأعربت الحركة عن استيائها من: "حجم الكذب والتشهير الذي مارسته آلة قيادة فتح الإعلامية، وتليفزيون السلطة".

واستنكرت الحركة الاعتداء على المتظاهرين المشاركين في الحراك الذي خرج في مظاهرات منذ الخميس الماضي، احتجاجا على "تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء المعيشة".

وعلى الفور، لم يصدر رد من حركة "فتح" تعقيبا على بيان "حماس".

وأمس، اتهمت حركة "فتح"، حركة "حماس"، بالمسؤولية عن الاعتداء الذي تعرض له الناطق باسمها في قطاع غزة، عاطف أبو سيف".

وقالت حركة "فتح"، إن أبو سيف، تعرض، لـ"محاولة قتل" على أيدي عناصر من حركة حماس، أدت إلى إصابته بعدة كسور في رأسه وبقية أنحاء جسده، حسبما أوردت، وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.