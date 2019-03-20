صحيفة الخليج الإلكترونية ما سألني عن غلاته ولا سألته عن غلاي كذبةٍ حنا عجزنا في الغلا نكتب حروف **

المصيبة لو أعاتب جرحه الساكن سماي

كان قلبي من دموعه يشتكي وبكل خوف **

البحر من همي يشكي يا بحر قلبك معاي

وهذا خلي من عرفته في هوى حبي عزوف **

لو انا قررت ابعد كيف اعيش بلا هناي

هو هنى عمري وعيني بعد عينه ما تشوف Advertisements **

يا غلاه اللي جرحني اعزفه بأشعاري ناي

بالصبا وقافي الحزين تدمع عيون الألوف **

لو بلحظة جرح حنّ قلبه واتسمّع نداي

اقسم انه له حياتي وأنسى لجله هالطيوف قصيدة الشاعرة مرفت بخاري

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