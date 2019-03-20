شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء بالضرب على إمام مسجد في القنفذة وفرار الجاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة:

تعرض إمام مسجد بمحافظة القنفذة لإصابات متفاوتة؛ بعد أن أقدم أحد الأشخاص على ضربه بعد صلاة المغرب أمس الأول.

وفي التفاصيل، وبعد أن فرغ الإمام من صلاة المغرب، تهجم عليه أحد الأشخاص، بسبب خلاف سابق، وسدد له عدة لكمات تسببت في تعرضه لإصابات متفرقة ونزيف للدماء أدخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ الجاني بالفرار.

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وتقدَّم إمام المسجد، بشكوى رسمية ضد الجاني للشرطة التي حضرت إلى مسرح الحادثة بعد تلقيها البلاغ، وباشرت التحقيق لمعرفة وكشف ملابسات الحادث.