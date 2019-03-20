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القوات التونسية تقتل ثلاثة من داعش قرب الحدود الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  قال مسؤول أمني لرويترز إن القوات التونسية الخاصة قتلت اليوم الثلاثاء ثلاثة يشتبه بأنهم من تنظيم داعش بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.

 

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تأتي العملية بعد أيام من بث تنظيم  داعش صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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