شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التونسية تقتل ثلاثة من داعش قرب الحدود الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول أمني لرويترز إن القوات التونسية الخاصة قتلت اليوم الثلاثاء ثلاثة يشتبه بأنهم من تنظيم داعش بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.
تأتي العملية بعد أيام من بث تنظيم داعش صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات
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