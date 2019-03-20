شكرا لقرائتكم خبر عن القوات التونسية تقتل ثلاثة من داعش قرب الحدود الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول أمني لرويترز إن القوات التونسية الخاصة قتلت اليوم الثلاثاء ثلاثة يشتبه بأنهم من تنظيم داعش بعد اشتباكات في منطقة جبلية قرب الحدود الجزائرية.

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تأتي العملية بعد أيام من بث تنظيم داعش صورا لمتشددين يحملون أسلحة في منطقة جبلية يختبئون فيها منذ سنوات