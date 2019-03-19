شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف ريال مكافأة لمواطن أبلغ عن «جريمة» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كافأت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، مواطناً بمبلغ 30 ألف ريال. وأوضحت الوزارة أن السبب، هو إبلاغه عن جريمة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تصنيع مطابخ الألمنيوم بمحافظة الطائف.

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