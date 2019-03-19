فيديو.. اتهامات فساد جديدة تُضيِّق الخناق على نتنياهو قبل الانتخابات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات فساد جديدة، تصعب من موقفه السياسي قبل الانتخابات التشريعية في أبريل.

اتّهم رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس الذي ينافس نتنياهو في الانتخابات، اتهم "الأخير" يتلقي رشوة بملايين الدولارات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

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جانتس قال إنّ نتنياهو قبض من شركة مرتبطة بصفقة الغواصات رشوة بقيمة 3.9 مليون يورو، وهي قضية سبق أن تمّ استجواب رئيس الوزراء فيها لكن من دون أن يتهم فيها أبدًا.

جانتس الذي يترأس قائمة "أزرق -أبيض" في الانتخابات المقبلة دعا إلى إعادة فتح التحقيق في صفقة شراء الغواصات، وهي قضية يشتبه بتورّط أقارب لنتنياهو فيها بالفساد.

