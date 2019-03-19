محجبة تتعرّض لهجوم في نيويورك: اعتدى عليّ بسبب ملابسي وحجابي

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تعرَّضت سيدة محجبة لاعتداء "إسلاموفوبي"، في مدينة نيويورك الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي مع مسؤولين بالشرطة، الثلاثاء، أوضحت "أمبر نيسار" القاطنة بحي بروكلين في نيويورك، أنَّ رجلًا قام بركلها أثناء سيرها في الشارع السبت الماضي، وحاول إيقاعها أرضًا، قبل أن يركل ساقها مجددًا بعد بقائها واقفة.

وأضافت: "لا أرى سببًا غير جريمة كراهية، حيث اعتدى علي بسبب ملابسي وحجابي".

وأشارت إلى أنّ من شهدوا الحادثة لم يهرعوا إلى مساعدتها، مؤكدةً تسجيل الكاميرات الأمنية للواقعة، قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار.

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بدورهم، ذكر مسؤولو شرطة نيويورك، أن قوة مهام جرائم الكراهية تحقق في الحادثة.

من جانبه، أعرب رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، عن استيائه الشديد إزاء الاعتداء، وقال في حسابه على "تويتر": "هذا ليس اعتداء ضد المسلمين فقط، وإنما جميع سكان نيويورك، وعمل فيه كراهية مثيرة للاشمئزاز".

وجاء هذا الاعتداء بعد أيام قليلة من الهجوم الإرهابي الذي نفّذه إرهابي أسترالي، أطلق النار على عشرات المصلين بمسجدين في نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط 51 قتيلًا وعشرات الجرحى.