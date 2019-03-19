تطورات متسارعة في الأزمة الليبية.. تفاؤل فرنسي ومنحة أمريكية

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، وجود بوادر انفراج في الأزمة الليبية، بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين القائد العسكري اللواء متقاعد خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقال جون إيف لودريان، خلال لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في قصر قرطاج الرئاسي، إن هناك عناصر انفراج نحو الدفع بالتسوية السياسية في أقرب الآجال لا سيما بعد اجتماع أبوظبي، برعاية الأمم المتحدة والاجتماع الوزاري الثلاثي بالقاهرة لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، لمتابعة المبادرة الرئاسية، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأفاد لودريان بأن زيارته إلى تونس تأتي في إطار المتابعة المشتركة لتنفيذ خريطة الطريق في عدد من مجالات التعاون الثنائي، وتجسيد سنّة التشاور بين البلدين، حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار الاستجابة السريعة لجهود وزارة الداخلية بالحكومة؛ لتعزيز قدرات مديرية أمن العاصمة طرابلس.
وقال البيان إنّ المساعدة الجديدة تأتي تكملة لمبلغ 30 مليون دولار، المقدمة من واشنطن، ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني.
كما تشمل أيضًا، إزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت (شمال)، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات.
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