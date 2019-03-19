في مستهل جولته بالمنطقة.. بومبيو يصل الكويت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

في مستهل زيارة رسمية لمدة يومين، ضمن جولة شرق أوسطية، تشمل أيضاً "إسرائيل" ولبنان، وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت.

وكان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله إلى البلاد، سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين ريم الخالد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ومن المتوقع أن يشارك بومبيو والوفد المرافق له، الأربعاء، في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي.

وتأتي هذه الجولة بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017، جرى خلالهما توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، في مقدمتها، الاقتصاد، ومكافحة الأرهاب.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الإثنين، إن الزيارة "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".

وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضاً الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة، وخصوصاً الوضع في اليمن وسوريا.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن جولة بومبيو تستمر بين يومي 19 و23 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن "بومبيو سيتناول مع مسؤولي البلدان الثلاثة: العلاقات الثنائية، ومجالات العمل المشترك، والتعاون الاقتصادي، ومواجهة أنشطة إيران المخلّة بأمن المنطقة".

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وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي مسؤولين من اليونان وقبرص الرومية خلال وجوده في "إسرائيل".

ووصفت الخارجية الأمريكية الكويت و"إسرائيل" ولبنان بأنها "دول مهمة بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وإن لهذه الدول دوراً فعالاً في رخاء الشرق الأوسط ونموه اقتصادياً".

وأكد البيان عزم الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع "البلدان الثلاثة المذكورة".

زيارة "إسرائيل"

يستقبل بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع وزير الخارجية الأميركي وسط معركة حامية يخوضها رئيس الوزراء الإسرائيلي سعيا للفوز بولاية جديدة، قبل أن يتوجه بدوره إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، أحد كبار الداعمين له.

وقال وزير الخارجية الاسبوع الماضي إن "القاسم المشترك في كل محطة سيكون مساعدة هذه الدول على تعزيز جهودها لاحتواء الجمهورية الاسلامية في ايران".

وجعلت إدارة ترامب من التصدي لـ"نفوذ (إيران) المزعزع للاستقرار" المحور الرئيسي لسياستها في المنطقة وهي تضاعف تحركاتها لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، قام بومبيو برحلة إلى الشرق الأوسط في يناير دعا خلالها إلى "وحدة الصف" بمواجهة إيران، ثم نظم مؤتمرا في فبراير في بولندا سعيا لتوسيع "التحالف" ضد طهران، من غير أن ينجح في ذلك.

ومن المتوقع أن يطغى ملف إيران على محادثاته في إسرائيل التي تعتبر من حلفاء واشنطن الرئيسيين في هذا المواجهة الإقليمية.