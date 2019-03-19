إصابة 4 فلسطينيين في استهداف طائرة إسرائيلية أرضا زراعية شرق غزة

أ ش أ

أصيب 4 فلسطينيين في هجوم شنته طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، على أرض زراعية شرق مخيم ملكة شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخين شبانا يتبعون وحدة الإرباك الليلي في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، مشيرة إلى وقوع 4 مصابين وتم نقلهم إلى المستشفى.

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من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات”.

وكانت الوحدات العاملة في مسيرات العودة وكسر الحصار، أعلنت مساء اليوم، عودتها للعمل بقوة; لإرباك الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الوحدات في مؤتمر صحفي: “نعلن عودتنا للعمل بقوة من هذه اللحظة”، مضيفة : “سنعمل بكل ما أوتينا من قوة وبكل الوسائل المتاحة”.

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