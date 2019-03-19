اليمن وألمانيا يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة

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بحث نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، اليوم، الثلاثاء، مع كارولا مولر سفيرة ألمانيا في اليمن، المستجدات على الساحة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض نائب الرئيس اليمني – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – جرائم الحوثيين بحق اليمنيين وآخرها الحصار وجرائم الإبادة والإرهاب التي مارستها مليشيا الحوثي بحق أبناء حجور بمحافظة حجة وسط تغاض وصمت دولي غير مسبوق.

ونوه نائب الرئيس بتعامل الشرعية الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام وتقديم الكثير من التنازلات مقابل تعنت ومراوغة من الحوثيين في تنفيذ جميع الاتفاقات، مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا الحوثية وإدانة ممارساتها الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني وتهديدها المستمر للأمن والسلم الدوليين.

من جانبها، أكدت السفيرة الألمانية متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، واستمرار دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي لليمن بما يحقق إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.

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