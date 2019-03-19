دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تعلن عن منصتها السحابية لبث الألعاب Stadia

أعلنت شركة قوقل على لسان مديرها التنفيذي ساندار بيشاي منذ دقائق عن خدمتها السحابية لبث ألعاب الفيديو Stadia خلال مؤتمر المطوريين GDC؛ لتدخل في في هذا السوق بقوة متيحة الفرصة أمام اللاعبين لبث كم واسع من الألعاب المتنوعة على أجهزة الحاسوب واللاب توب الخاصة بهم دون ضرورة تمتعها بمواصفات عالية، والخوص في تجربة لعب متميزة من ناحية الوضوح والسرعة عبر الاعتماد على خوادم مخصصة للخدمة.

فيما تسمح منصة Stadia لهواة مشاهدة ألعاب الفيديو من الاستمتاع بالمشاهدة عبر المنصة بواسطة خوادم البيانات المركزية ضمن مشروعها القائم Project Stream، حيث يمكن للمشاهد الشروع باللعب مباشرة أثناء المشاهدة بالضغط فقط على الفيديو والشروع فوراً باللعب دون أي مسلتزمات قد تتطلب التحميل وهذا كله بالاعتماد على خوادم خاصة بالمنصة.

والمميز جداً في منصة الألعاب من قوقل هو كيفية الانتفال السلس بين الأجهزة المختلفة واللعب بكل سهولة سواء من الحاسوب لللابتوب وحتى الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز دون الحاجة لمواصفات عالية في كل منها.

التدوينة قوقل تعلن عن منصة الألعاب السحابية Stadia ظهرت أولاً على عالم التقنية.