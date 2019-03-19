دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تعلن رسمياً عن خدمة بث الألعاب السحابية Stadia ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل الآن عن خدمة بث الألعاب السحابية Stadia، خلال فعاليات GDC الذي أقيم في سان فرانسيسكو اليوم.

أعلن Sundar Pichai الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عن خدمة بث الألعاب السحابية Stadia، حيث من المقرر أن تتوسع جوجل بخدمة الألعاب عبر تطبيق اليوتيوب حيث سيتم نشر مقاطع فيديو للألعاب التي يتم بثها على الخدمة.

ولقد عرفت الخدمة الجديدة خلال الفترة الماضية ب”Project Stream”، حيث أتيح لمستخدمي كروم بث الألعاب على المتصفح، حيث كانت لعغبة”Assassin’s Creed Odyssey” هي أول الألعاب التي يتم تجربتها عن طريق خدمة جوجل، كما تم الإنتهاء من المعاينة للخدمة في شهر يناير.

كما أضافت جوجل ميزة في مقاطع الفيديو الخاص بمطوري الألعاب الذي سيتم نشره على اليوتيوب، حيث ستظهر للمستخدمين عبارة ألعب الآن أو “Play Now” في نهاية مقطع الفيديو، كما تتيح خدمة Stadia الدخول بشكل مستمر للألعاب دون أن يحتاج المستخدم إلى تثبيت أو تحميل كم كبير من الألعاب في البداية.

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أيضاً يمكن لخدمة بث الألعاب أن تكون متاحة للمستخدمين من خلال أجهزة الحاسب المحمول أو المكتبي، أو من خلال الأجهزة اللوحية إلى جانب أجهزة التلفاز الذكي والهواتف الذكية أيضاً.

كما إستعرضت أيضاً ذراع التحكم في الألعاب الجديد، المقرر أن يدعم خدمة بث الألعاب السحابية الجديدة Stadia، والذي يجمع بين مواصفات وحدات التحكم الخاصة بمنصة ألعاب Xbox، وأيضاً PS4، إلا أن هذا الإصدار سيدعم العمل مع خدمة بث الألعاب.

يذكر أن جوجل ستدخل إلى ساحة منافسة جديدة في مجال الألعاب مع خدمة Stadia السحابية، بشكل خاص لخطط مايكروسوفت القادمة لإطلاق خدمتها الخاصة لبث الألعاب xCloud.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تعلن رسمياً عن خدمة بث الألعاب السحابية Stadia ظهر على التقنية بلا حدود.