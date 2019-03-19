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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..ظاهرة نادرة تسبب ذعرا لمواطنى العين الاماراتية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد أحد سكان مدينة العين الإماراتية، ظاهرة طبيعية غريبة، أثارت الذعر بين سكان المدينة، وذلك حينما ظهر فى سماء العين، ثقب غامض في السماء، فسره الكثيرون أنه ظاهرة نادرة تدعى Fallstreak.
يظهر هذا الثقب على شكل فجوة كبيرة وسط السحب المرتفعة أو المتوسطة الارتفاع، وتكون دائرية أو بيضاوية، وذلك حسبما أكد إبراهيم الجروان ، عضو الاتحاد العربى لعلوم الفضاء والفلك الباحث فى علوم الفلك والأرصاد الجوية، وقد انتشر الفيديو بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية.
الثقب فى سماء الامارات
ظاهرة جوية نادرة
وأوضح الجروان ، إن ثقب السحابة هو ظاهرة جوية مائية نادرة، ونظرا لندرتها وظهورها غير المعتاد، فقد تم فهم ثغرات الوقوع الخاطئة أو عزوها إلى الأجسام الطائرة المجهولة الهوية أو قناة فى السماء في عالم آخر ، مضيفا أن هذه الثقوب تتشكل عندما تكون درجة حرارة الماء فى السحب أقل من درجة التجمد .
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