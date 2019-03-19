اخبار الخليج

قوات الجيش اليمني تحبط هجوما لميليشيا الحوثي في صعدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تحبط هجوما لميليشيا الحوثي في صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما لميليشيا الحوثي في محور كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير عربتين.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن ذلك جاء بالتزامن شن مقاتلات التحالف العربي 5 غارات على مواقع وتحركات الميليشيا في ذات مناطق المواجهات، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا وتدمير أطقم.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجيش اليمني تحبط هجوما لميليشيا الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى