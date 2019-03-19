شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمني تحبط هجوما لميليشيا الحوثي في صعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما لميليشيا الحوثي في محور كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير عربتين.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن ذلك جاء بالتزامن شن مقاتلات التحالف العربي 5 غارات على مواقع وتحركات الميليشيا في ذات مناطق المواجهات، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا وتدمير أطقم.
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