شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقي يرفض مشروع التعديلات المقترحة على قانون الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب العراقي مشروع التعديلات المقترحة على قانون الجنسية العراقية المثيرة للجدل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان مجلس النواب العراقي اليوم أن المجلس يرى أن مشروع التعديلات على قانون الجنسية العراقية (26) لسنة 2006 مرفوض بصيغته الحالية، منوهة بأن القوى السياسية في مجلس النواب تؤيد التصويت على إعادة المشروع المذكور إلى الحكومة لغرض إعادة دراسته.

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وينص مشروع القانون على حق الأجنبي الذي أمضى عدة أعوام متصلة في العراق الحصول على الجنسية العراقية.