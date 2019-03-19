شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صورة.. نجلة الشيخ محمد بن راشد فى طفولتها مع والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم أرشيف حكام الإمارات عددا كبيرا من الصور التى تحمل فى أعماقها الكثير من الذكريات بداية من حلم التأسيس على يد الشيخ زايد آل نهيان وحتى عصر النهضة الكبرى الذى شهدته البلاد فى مختلف المجالات، وبين الحين والآخر نجد العديد من الصور التاريخية.

وفى الصور التالية تظهر الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، وهى طفلة صغيرة مع والدها الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، حيث كانت تقبل والدها فى الصورة، ويظهر فى الصورة أيضا الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.



الشيخ محمد بن راشد مع نجلته الشيخة لطيفة

يذكر أن الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، هى حرم الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، ولها العديد من الأنشطة الاجتماعية فى الإمارات، وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمى بأبوظبى، وتوقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي يضم 11 دولة عربية.